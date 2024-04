NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Dopo l’annuncio della sua esclusione da L’Isola dei Famosi, Francesco Benigno rompe nuovamente il silenzio e rivela cosa sarebbe accaduto in realtà, lanciando alcune dure accuse a uno degli autori del reality show.

Parla Francesco Benigno

In queste ore non si parla altro che di Francesco Benigno. Ieri infatti l’attore ha lasciato inaspettatamente L’Isola dei Famosi, a seguito di quello che inizialmente è sembrato un apparente ritiro. Poco dopo però Mediaset, con un comunicato ufficiale, ha spiegato che il naufrago è stato “escluso” dal programma per avuto “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Francesco nel mentre ha deciso di intervenire sui social, smentendo le parole della produzione e lanciando durissime accuse alla trasmissione.

Adesso come se non bastasse Benigno, nel corso di una lunghissima intervista con FanPage, ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando quello che sarebbe accaduto. Anche in questo caso però l’ex naufrago ha lanciato pesanti accuse al reality. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta succedendo.

Stando alle dichiarazioni di Francesco Benigno, tutto sarebbe iniziato a seguito di una lite avuta con Artur Dainese. L’attore spiega che i toni tra i due si sarebbero ben presto scaldati, al punto che si stava per arrivare a uno scontro fisico, che tuttavia non ci sarebbe mai stato. Poco dopo i due concorrenti, grazie a Daniele Radini Tedeschi, si sarebbero chiariti e si sarebbero anche stretti la mano. Ma cosa sarebbe accaduto dunque in seguito?

Stando al racconto di Francesco, dopo la lite con Artur a intervenire sarebbe stata la produzione, che avrebbe dovuto visionare le immagini dello scontro.

Le accuse di Benigno alla produzione

A quel punto Francesco Benigno lancia una pesante accusa a uno degli autori de L’Isola dei Famosi, affermando:

Ho dei precedenti con uno degli autori, che da diversi mesi sta facendo di tutto per non farmi fare l’Isola. Quando era venuto a Palermo mi aveva fatto alcune domande a cui io non avevo risposto perché mi erano sembrate senza senso ai fini di un reality. Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo. L’amministratore delegato di Banijaay mi ha confessato che da parte sua c’era stato un tentativo di farmi fuori. Se penso che ci sia lui dietro quello che mi è successo? Ne sono certo. Si era messo in testa in tutti i modi di crearmi problemi e non c’era riuscito, ora ha approfittato di questa stupidaggine per farmi uscire, senza che ci fosse un valido motivo.

Ma non è finita qui. Sempre nel corso dell’intervista con FanPage, Francesco Benigno afferma che la produzione gli avrebbe offerto dei soldi per far passare la sua uscita di scena come un ritiro. L’attore tuttavia, certo di non aver commesso alcuna infrazione, aggiunge: “Non hanno immagini che possono giustificare il mio allontanamento, si sono inventati gesti violenti. Non ho usato frasi omofobe, bestemmiato o alzato le mani, i tre comportamenti che porterebbero alla squalifica da regolamento”.

Come se non bastasse Francesco annuncia di aver già parlato con il suo avvocato e che non si muoverà dall’Honduras fino a quando non avrà diritto di replica. Per di più Benigno ha anche dichiarato di voler procedere per vie legali contro Elenoire Calasegno! Il motivo? Stando alle sue parole l’inviata avrebbe raccontato il falso durante uno dei daytime andati in onda. Queste le sue parole a riguardo:

Ho visto Eleonoire che mi ha detto di non potersi pronunciare, anche se in una clip ha parlato del mio ritiro. Sarà querelata per aver detto il falso, avrebbe dovuto chiedermelo.

Precisiamo naturalmente che quello che avete appena letto corrisponde alla versione di Francesco Benigno e che i fatti andranno di conseguenza verificati. L’attore ha infatti lanciato durissime accuse alla produzione de L’Isola dei Famosi, composta da professionisti. Siamo dunque pronti a seguire l’intera vicenda e a fare chiarezza su quanto accaduto qualora dovessero emergere ulteriori news.