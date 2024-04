Francesco Benigno squalificato da L’Isola: il naufrago interviene e dà la sua versione dei fatti (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Dopo la sua esclusione da L’Isola dei Famosi 2024 Francesco Benigno ha dato la sua versione dei fatti sul proprio profilo Instagram.

La versione di Francesco Benigno

Questo pomeriggio un comunicato ufficiale rilasciato da Mediaset ha informato il pubblico che Francesco Benigno era stato escluso da L’Isola dei Famosi a causa di “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento“. Tuttavia il naufrago è voluto intervenire sui social per dare la propria versione dei fatti e lanciare delle accuse piuttosto forti al programma.

Prima di cominciare a raccontarvi ciò che sta succedendo vogliamo invitarvi a prendere con le pinze tutto quello che leggerete da questo punto in poi. Sembra alquanto assurdo che Mediaset possa aver avanzato una richiesta del genere e non ci sono prove a sostegno di quanto affermato dal naufrago.

Francesco Benigno comincia il video informando i fan di non essersi ritirato da L’Isola dei Famosi, ma sarebbe stato prelevato dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti: “C’era rimasto male per la nomination, nulla di che“. Poi aggiunge:

“Sono stato prelevato con la scusa che dovevano parlarmi e mi hanno portato nel resort comunicandomi che dovevo andarmene perché c’era qualcosa che, a loro dire, io avrei fatto. Ma ovviamente non ho fatto. Non hanno saputo darmi delle risposte”.

Francesco Benigno continua lanciando forse una delle accuse più gravi, dalla quale prendiamo le distanze: il naufrago sostiene che Mediaset gli abbia chiesto di registrar un video dicendo che si voleva ritirare perché sentiva troppo la mancanza della moglie. Tuttavia lui avrebbe rifiutato e ha esclamato:

“Sostengono che esistono immagini forti, ma sono delle scuse. Non ci sono quelle tre cose che ti fanno squalificare, tutto è verbale e non sfocia in liti con mani. Mi dicono che devono prendere un volo oggi, contro la mia volontà, altrimenti loro non mi pagano il volo e l’albergo”.

Ripetiamo ancora una volta che sembra davvero assurdo che la produzione possa aver fatto delle richieste di questo tipo a un concorrente. Vedremo adesso quale sarà la reazione di Mediaset a seguito di tali affermazioni.