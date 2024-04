Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In queste ultime ore è stato comunicato ufficialmente che Francesco Benigno è stato squalificato da L’Isola dei Famosi 2024.

Francesco Benigno escluso da L’Isola dei Famosi

Verso l’ora di pranzo di oggi, 17 aprile 2024, i telespettatori sono stati informati del fatto che Francesco Benigno si era ritirato per motivi non ben specificati. Mediaset infatti non ha rivelato, durante il daytime, le ragioni per le quali il naufrago ha voluto allontanarsi dal programma. Tuttavia era stato assicurato che il televoto sarebbe stato annullato e poi riaperto in seguito:

“L’esperienza a L’Isola dei Famosi di Francesco Benigno è conclusa e il televoto è stato chiuso. Se ne aprirà un altro con i naufraghi rimasti in nomination e chiuso giovedì alle 15:00.

Maggiori approfondimenti sulla vicenda di Francesco Benigno verranno forniti nella puntata di domani sera su Canale 5″.

Ad ogni modo pare che in realtà Benigno non abbia deciso di ritirarsi, ma che sia stato escluso dal reality per qualche motivo. Siamo certo che nella puntata di giovedì sera verrà spiegato tutto molto meglio da Vladimir Luxuria. Per il momento però dobbiamo accontentarci del comunicato pubblicato da Mediaset:

A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi. Il televoto di questa settimana è quindi annullato.

Verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati”.

Nella stessa puntata scopriremo anche se i concorrenti colpiti dal Covid potranno tornare in gara e chi sarà il nuovo leader della settimana. Speriamo che questa volta non ci siano altri intoppi o naufraghi che vogliono tornare in Italia. La conduttrice affronterà anche gli argomenti più spinosi, come per esempio le liti nate in queste giorni e cercherà di fare chiarezza.