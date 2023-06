Francesco Chiofalo racconta di essere stato bloccato sui social dal suo “sosia” Daniele di Tempation Island

NEWS

Debora Parigi | 30 Giugno 2023

Temptation Island

Il racconto di Francesco Chiofalo su Daniele di Temptation Island

Quando lunedì 26 giugno è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, tanti si sono divertiti nel trovare un’estrema somiglianza tra Daniele e Francesco Chiofalo, conosciuto dai fan del programma col soprannome di Lenticchio. L’ironia sulla somiglianza deriva da cose molto semplici: entrambi romani, entrambi palestrati e con tatuaggi ed entrambi con lo stesso modo di fare.

Questa somiglianza è arrivata fino a Chiofalo che, quando ha aperto sul suo profilo Instagram un box domande, un utente gli ha chiesto se avesse notato la presenza di questo fidanzato che gli somiglia. E sempre questo utente ha definito Daniele la sua “brutta copia”. Francesco ha quindi risposto con un video dicendo di come non è bello paragonare una persona all’altra. Ha aggiunto che magari allo stesso Daniele questo contiuo paragone possa dar fastidio.

“Effettivamente io e lui un pochettino ci assomigliamo, sì. Anche se, però, non è che siamo la stessa persona. Voglio dire, non basta avere quattro tatuaggi, essere di Roma, avere i capelli rasati, fare palestra per essere la stessa persona. Infatti sicuramente non penso che sia un’osservazione che lo faccia molto felice paragonarlo a me. Come a nessuno fa piacere essere paragonati a un’altra persona. La gente tra un po’ nemmeno si ricorda il suo nome, lo chiamano ‘Lenticchio 2, Chiofalo 2.0’. Poi sicuramente qualche heater gli scrive pure che è la brutta copia mia… Io penso che lui, come osservazioni, preferirebbe averne inerenti al suo percorso. L’unica osservazione che fa la gente che lo vede a Temptation è dire che assomiglia a me. È terribile!”.

Ma Francesco Chiofalo è andato avanti nel suo discorso e, con molta semplicità, ha praticamente detto che Daniele di Temptaion Island lo ha bloccato su Instagram. Ha infatti rivelato: “Io sono contento che sia stata data a un ragazzo simile a me la mia stessa possibilità. Tant’è che volevo anche scrivergli su Instagram per fargli i complimenti e augurargli un in bocca al lupo per il programma. Ma ho visto purtroppo che lui mi ha bloccato ovunque quindi… Non ho capito perché… forse ce l’ha con me, non lo so… Però sì, mi ha bloccato ovunque. Chissà perché?”.

ma in che senso lenticchio2 ha bloccato lenticchio1 ovunque? pic.twitter.com/jeyHBMyZ9e — Paola. (@Iperborea_) June 30, 2023

Cosa sarà successo che noi non sappiamo?