Debora Parigi | 30 Giugno 2023

La èubblicazione di un link con la scritta OnlyFans ha fatto pensare che Benjamin Mascolo avesse aperto un profilo per adulti, ma non è così

La notizia di Benjamin Mascolo che è riuscito a fregare tutto il web

Si parla ultimamente molto di Benjamin Mascolo, ex membro del duo Benji e Fede. Di recente ha raccontato del periodo molto difficile che ha passato, tra depressione e il suo lasciarsi andare. Poi è stato in citato anche dal suo ex compagno di lavoro Federico Rossi che ha raccontato che era stato lui a voler sciogliere il duo i modo che ognuno prendesse la sua strada.

A queste dichiarazioni lui ha anche risposto dicendosi molti dispiaciuto e ammettendo le sue colpe nel corso degli anni in cui ha fatto star male delle persone. Ma ha anche ricordato i momenti belli e quelli in cui ha fatto del bene. Quindi ha espresso la sua speranza che un giorno le cose, dal punto di vista dell’amicizia, possano tornare come un tempo con Federico.

Oggi Benjamin Mascolo è tornato a far chicchierare di sé ed è bastata una semplice storia Instagram per scatenare il putiferio. Ha infatti messo una storia con scritto: “Sarà sbagliato per 7 miliardi, ma so che è giusto per me”. E ha messo un link che riportava la scritta “OnlyFans”. Subito tutti hanno pensato che il cantante si fosse buttato sul sito di contenuti per adulti. In effetti non sarebbe né il primo né l’ultimo che prende questa decisione nonostante il suo lavoro sia totalmente diverso.

Qualche utente, forse, era molto curioso di vedere i suoi contenuti, perché ha cliccato sul link, ma ha trovato una sorpresa diversa. Infatti il link rimanda a Spotify e in particolare alla sua ultima canzone dal titolo “Politically Correct”.

Niente foto hot quindi per Benji, ma nuova musica. Qualcuno è rimasto deluso, altri utenti si sono fatti una bella risata e c’è chi invece gli ha fatto i complimenti perché l’ha trovata un’azione di marketing geniale.