3 Francesco Gabbani si confessa: l’esperienza di Sanremo

Tra i protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo 2020 c’è Francesco Gabbani. Il cantante, dopo l’enorme successo di Occidentali’s Karma nel 2017, è tornato di nuovo a incantare la kermesse con Viceversa. Quest’anno, però, il toscano si è dovuto accontentare, si fa per dire, di un secondo posto.

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Francesco Gabbani ha parlato della sua terza esperienza al Festival di Sanremo, dicendosi felicissimo per il secondo posto:

“Ho scelto un approccio sereno senza ansia da competizione, anche nell’accettazione del risultato. Il televoto e la demoscopica mi hanno messo al primo posto, avrei potuto avere un po’ di rammarico e invece…no. Sono sincero e lo dico senza ipocrisia. Ho già vinto in passato e non provo nessuna invidia. La risposta del pubblico mi sta dando tante gioie. E credo che Diodato meritasse questa vittoria”

Nessuna tristezza dunque per Francesco Gabbani, che già da Sanremo ha avuto tanto. Quella di quest’anno è stata la sua terza partecipazione. La prima volta, nel 2016, ha trionfato nella categoria Sanremo Giovani con il brano Amen. L’anno successivo, nel 2017, l’ulteriore successo con il tormentone Occidentali’s Karma. Nel 2020 invece, a tre anni di distanza, un secondo posto. Dei risultati davvero degni di nota. Ma non è tutto, perché Francesco Gabbani ha anche commentato la possibilità di avere un futuro show in tv e la somiglianza con Marco Columbro.

Continua.