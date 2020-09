1 GF Vip: dopo la puntata Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci imitano l’incontro tra Garko e Adua (VIDEO)

Nella Casa del Grande Fratello Vip, specie dopo la puntata, succede di tutto. Da discussioni, a momenti goliardici, per passare ad uscite fuori luogo. Al web comunque… non sfugge nulla! È il caso, stavolta, di Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci. I due coinquilini si sono ritrovati in giardino e ad un certo punto sono stati protagonisti di una parodia, che i fan del programma hanno giudicato ‘evitabile’. Hanno riproposto, a modo loro, il faccia a faccia, molto toccante, tra Adua e Garko al GF Vip.

Francesco ed Elisabetta, così come gli altri concorrenti, hanno seguito dalla stanza l’emozionante incontro tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco. Qui l’attore ha detto parole importanti alla sua ex e collega di lavoro e confessato a tutti il suo orientamento sessuale. Un momento che ha molto emozionato i telespettatori.

Sebbene durante la lettura della lettera Garko abbia mantenuto le distanze da Adua (per rispetto delle norme anti Covid-19), ad un certo punto, i due si sono uniti in un caldo e sincero abbraccio, tra le lacrime. Evidentemente questo particolare ha colpito Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, che in giardino hanno replicato la medesima scena, tra le risate dei loro compagni.

Ecco il video che dimostra quanto vi abbiamo raccontato…

Non mi interessa risultare pesante ma questa scenetta del cazzo la Gregoraci e Oppini potevano benissimo risparmiarsela perché non ci vuole un genio a capire che si stava parlando di un argomento delicato anche senza sapere dell'aresgate #GFVIP pic.twitter.com/qC0GVAeOLx — Vagliò🍟 (@RobChippedEdge) September 26, 2020

Ovviamente tutti gli utenti sul web, nell’imitazione di Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci, ci hanno visto un chiaro riferimento all’incontro avvenuto poche ore prima tra Garko e Adua. E proprio per questo non sono mancate le polemiche, tra chi ha giudicato poco sensibili e privi di empatia i due concorrenti del GF Vip.

C’è chi però, oltre questo, ci ha visto dell’altro e non un vero e proprio riferimento a Gabriel Garko e Adua Del Vesco…

Premessa : non ho visto la scena in live.

Più guardo lo spezzone di Gregoraci e Oppini che gira su twitter più mi chiedo se non fosse una perculata più per il divieto di abbracciare gli ospiti (nonostante i tamponi negativi) che per Gabriel Garko#gfvip — ꜱʜɪʟᴀ'ꜱ ᴡᴏʀᴅꜱ 🐍 Oppini Stan Account con la k (@ShilasWords) September 26, 2020

Insomma anche questa volta c’è un divario di opinioni niente male. Il nome di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, però, è finito al centro di una polemica infinita, che ha coinvolto anche Tommaso Zorzi. Andiamo a vedere perché…