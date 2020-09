1 Al Grande Fratello Vip, ospite della serata, Gabriel Garko. L’attore ha fatto coming out: la sua confessione

Siamo nel pieno della quarta puntata del Grande Fratello Vip. Ospite della serata Gabriel Garko. L’attore ha deciso di entrare nella Casa più spiata d’Italia per un confronto con Adua Del Vesco, sua ex fidanzata con la quale ha comunque mantenuto un bellissimo legame. Nel corso della conversazione l’interprete di Toni Fortebracci ha fatto una confessione importante, oltre ad aver consegnato una lettera alla sua collega. Così Gabriel ha confidato di essere gay è fatto il suo coming out.

Alfonso Signorini ha chiesto ad Adua e Massimiliano Morra di stare da soli in sala, per ricevere, a loro, insaputa, proprio Gabriel che poche ore prima aveva annunciato il suo ingresso al GF Vip:

“Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire…Sono sicuro che molta gente giudicherà…Io Sono sicuro che tante persone non capiranno…. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura… Ma l’unica cosa che posso promettervi è che da me avrete solo la verità…”

Ma cosa avrà avuto da dire Gabriel Garko al Grande Fratello Vip? Molto emozionato l’attore, oltre ad aver seguito i risvolti sui chiarimenti e aver ricevuto i ringraziamenti di Adua Del Vesco, l’ha incontrata e a questo punto è arrivato il coming out:

“Rosalinda. Tu non mi hai mai chiamato Dario Vero? È un ragazzo che ho ucciso e voglio riportare in vita e alcune cose che sto per dirti saranno una sorpresa. Ma non perché tu non lo sappia, ma perché lo farò qui”.

