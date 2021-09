1 La risposta di Francesco Oppini a un utente del web

Nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci ha caricato sul suo profilo Instagram due fotografie in sequenza. Qui si mostra su un terrazzo vestita in maniera molto elegante. Nella prima immagine la vediamo sorridente mentre guarda in camera, nella seconda invece fa una divertente linguaccia. Tra i commenti, oltre ai fan, troviamo anche quello lasciato dall’amico ed ex compagno d’avventura al Grande Fratello Vip Francesco Oppini. Lui, infatti, ha usato l’emoticon di una faccina che fa la stessa smorfia della showgirl.

Se lei ha risposto con delle emoji che mandano tanti baci, altri utenti non sono andati per il sottile con l’opinionista sportivo. Uno in particolare ha scritto: “Ecco il leccac**o“. La risposta del diretto interessato non si è fatta di certo attendere e ha replicato con un pungente: “Il tuo? Ti piacerebbe…“. Qui le reazioni sono state tantissime da parte delle altre persone. C’è, infatti, chi ha parlato di invidia e chi ha lasciato intendere che questo misterioso utente sia qualcuno che spesso crea profili falsi per lasciare brutti commenti sotto i post di Elisabetta.

Alcuni, inoltre, sono divisi sulla questione. Sarebbe meglio rispondere o no a chi lancia questi attacchi? Alcuni sostengono: “Tu ancora non hai capito che è peggio fare così. Non rispondere e non essere prolisso. Tanto loro un punto per colpire lo trovano sempre. Non sono fan di nessuno“. Qualcuno, invece, sostiene il contrario e dice a Francesco Oppini: “Sai, io credo invece che sia un bene che Francesco risponda a tono e zittisca chi merita di essere zittito. Avendo vissuto quello che ha vissuto, oggi è uno dei pochissimi che si batte in modo concreto contro chi dell’odio sul web ne ha fatto pane quotidiano“.

A un altro utente che gli ha suggerito di lasciare perdere, invece, Oppini ha risposto: “Certo che ti puoi permettere, scherzi? Ogni tanto per, credimi, mi diverto veramente come un matto a rispondere. Non sempre, ogni tanto. D’altronde sono un ariete testone e permaloso“. Non è la prima volta, comunque, che viene attaccato sul web…