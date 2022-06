Francesco Oppini rivela quali ex Vipponi sente ancora

1 Parla Francesco Oppini

Senza dubbio uno dei concorrenti più amati e seguiti del Grande Fratello Vip 5 è stato Francesco Oppini. Con i suoi modi di fare il cronista sportivo ha conquistato il cuore del pubblico, anche per via del legame nato con Tommaso Zorzi. che per mesi ha appassionato il web. Adesso, a distanza di più di un anno e mezzo dalla fine della sua esperienza, il figlio di Alba Parietti è tornato a parlare dei suoi compagni di avventura. Nel corso di un’intervista per il programma radiofonico Non Succederà Più infatti Oppini ha svelato quali ex Vipponi sente ancora. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Mi vedo, mi sento, una volta che il programma finisce è difficile mantenere un rapporto continuativo. In modo netto è importante vedo Andrea Zelletta, sento Elisabetta Gregoraci, con Tommaso ogni tanto, Enock. Con Tommaso ci siamo visti un po’ di tempo fa a cena, in generale è difficile vedersi con tutti ma l’importante è sapere di esserci l’uno per l’altro”.

In queste ultime settimane nel mentre si è molto discusso della vita sentimentale di Francesco Oppini. Sembrerebbe infatti che l’ex Vippone abbia messo un punto alla sua relazione con Cristina Tomassini, e che stia frequentando un’altra ragazza. Il figlio di Alba Parietti però ha preferito non parlare di questa nuova relazione, tuttavia ha svelato che per ben tre volte ha rifiutato la partecipazione a Temptation Island. Ecco perché:

“Per quelli che dicono che io accetto cose in tv posso dire di no, non metto le mie cose in piazza. Ho rifiutato Temptation Island tre volte, cerco di tutelare le persone a cui tengo in tutti i modi”.

Ma non è finita qui. Francesco Oppini infatti ha anche parlato de L’Isola dei Famosi 16, svelando chi è il suo naufrago preferito. Andiamo a leggere le sue parole.