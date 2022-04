1 Francesco Oppini e la donna misteriosa

Da qualche giorno si vocifera che Francesco Oppini e la fidanzata Cristina Tomasini si siano lasciati. I due stanno insieme dal 2018 e in passato hanno anche parlato di matrimonio: “Delle nozze ne parliamo, ma non è la priorità. Tommy testimone? Certo, invitato e lo saranno tutti gli altri gieffini, ma anche testimone. A lui farò fare tutto non solo il testimone, lui può condurre proprio il matrimonio facendo balletti e cantando“.

Adesso, però, pare che lei abbia cancellato tutte le foto insieme all’ex gieffino su Instagram. Altra prova, di cui ha parlato il web, sarebbe l’assenza di Cristina alla recente festa di compleanno del vippone. Al momento nessuno dei diretti interessati ha ancora chiarito la situazione. Fatto sta, però, che Francesco sarebbe stato avvistato mano nella mano con una misteriosa donna bionda. In molti pensano si tratti della sua nuova fiamma. Questo il post riportato anche da Blogtivvu:

Uscire di casa per andare in palestra ed incrociare Francesco Oppini e Andrea Zelletta (bellissimo). Il primo mano nella mano con una biondazza che mi guardava storto perché lo osservavo. Io ero rimasta che diceva alla mamma che voleva fare un figlio con la mora, cos’è successo?

Di chi si potrebbe trattare? Qualcuno su Twitter sembrerebbe affermare che Francesco Oppini sia in compagnia di Sonia Lorenzini, la quale si sarebbe schiarita i capelli. Al momento non possiamo saperlo. Si tratta soltanto di ipotesi. Attendiamo di saperne di più. Nei giorni scorsi Oppini aveva detto chi sente ancora della sua edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre aveva raccontato anche in che rapporti è rimasto con Tommaso dopo la tanto discussa lite.

Per quanto riguarda Zorzi ha affermato: “L’amicizia con Tommy? I media hanno scritto tanto e molti chiacchierano. Secondo me i legami quando sono veri sono anche recuperabili. E non dico che voglio recuperare, ma che se un rapporto è reale si può. A Tommaso ho voluto e voglio bene ancora adesso“.

