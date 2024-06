Francesco Renga compie 56 anni con una festa a sorpresa dei figli Jolanda e Leonardo (VIDEO)

Gossip

Nicolò Figini | 13 Giugno 2024

Francesco Renga ha compiuto 56 anni e per l’occasione i figli gli hanno fatto una sorpresa molto speciale. Ecco la foto e il video della bella serata trascorsa con Jolanda e Leonardo.

Il compleanno di Francesco Renga

Il 12 giugno 2024 Francesco Renga ha compiuto 56 anni e i figli hanno voluto fargli una sorpresa speciale. Tramite le foto e i video che sono stati realizzati quella sera possiamo ricostruire tutto ciò che è accaduto, ovvero che Jolanda e Leonardo lo hanno accolto con una piccola torta di compleanno accompagnata da delle candeline.

Qui sotto possiamo vedere l’artista mentre è intento a spegnere la fiamma. Poi nel video che ha pubblicato lui stesso sul proprio profilo Instagram possiamo assistere a un resoconto più dettagliato, mentre nella descrizione leggiamo:

“Sorpresa dei miei “bambini” stanotte… e sono 56! Più o meno… quello che ricordo è sempre davanti a me o nel mio cuore! Grazie a tutti per l’amore…”

Il dolce gesto dei figli per il compleanno di Francesca Renga

Il filmato comincia con una ripresa dei festoni per poi spostarsi sulla torta di compleanno. Jolanda si fa riprendere senza problemi, mentre Leonardo vuole mantenere una sua privacy e non sembra interessato a stare davanti alla telecamera. Francesco Renga è molto contento e ammette:

“Grazie, non me lo aspettavo. Mi hanno fatto la sorpresa i miei bambini di una volta. Jolanda e Leo, che non lo posso riprendere. Cosa avete fatto? Devo soffiare?”.

Poi la clip, con di sottofondo la canzone “Photograph” di Ed Sheeran, prosegue con delle immagini in cui vediamo i figli da bambini e alcuni attimi di tenerezza anche con l’ex compagna Ambra Angiolini. Tanti anche gli auguri da parte di amici e colleghi famosi, come per esempio Alessandra Amoroso e la stessa Ambra. Un compleanno che Francesco non dimenticherà facilmente.