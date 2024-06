Chiara Ferragni rivela se sono vere le voci su lei e Tony Effe

Gossip | Social

Andrea Sanna | 13 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Tra Chiara Ferragni e Tony Effe c’è del tenero? In questi giorni se n’è parlato davvero tanto, ma ora a rivelare come stanno davvero le cose è l’imprenditrice digitale.

Parla Chiara Ferragni

Cosa succede davvero tra Chiara Ferragni e Tony Effe e qual è la reale natura del loro rapporto? A seguito della maretta tra Fedez e il collega, vi è stato un intensivo scambio di like (e il follow) tra l’imprenditrice digitale e il rapper romano. Movimenti social che hanno lasciato pensare a un rapporto d’amicizia tra i due.

Poi le teorie sul maglioncino indossato da Chiara Ferragni (e già visto a Tony Effe), per non parlare della cena in centro a Milano, dove sono stati paparazzati con alcuni amici in comune. Questo ha lasciato pensare alcuni che potesse esserci qualcosa di più tra i due, un legame che andasse oltre. Ma si tratta di semplici dicerie e niente più.

A confermare questa teoria ci ha pensato Deianira Marzano a Radio Marte. Nel programma radiofonico Gente di Marte ha rivelato di aver parlato con Chiara Ferragni e secondo le sue indiscrezioni, per l’appunto, ci sarebbe solo un’amicizia e niente di più.

“Avete visto cosa è successo tra Taylor Mega e Chiara? Taylor ha messo una t shirt con scritto ‘Sentiti ridicola’. Poi Taylor ha messo un post con la musica di Achille Lauro e Chiara con una canzone di Tony Effe. Io volevo capire di più su questa storia”, ha spiegato subito a proposito.

Come risolvere dunque? Andare direttamente alla fonte: Pare quindi che Deianira Marzano abbia contattato direttamente Chiara Ferragni e le abbia chiesto delle delucidazioni su questo rapporto:

“Lei mi ha risposto ‘no, tra me e lui c’è solo un’amicizia, no story’. Se sono autorizzata a dire questo? Certo, mi ha autorizzato. Lei con me devo dire che è gentilissima. Non stanno insieme ‘no story’. Perché lei lo sai che parla un po’ inglese e io riporto i messaggi per quello che sono davvero”, ha detto a proposito di Chiara Ferragni.

Così come Deianira Marzano, anche Gabriele Parpiglia a Radio Marte è intervenuto ed ha confermato la versione dell’esperta di gossip: “Non c’è una storia e questa è buona, lo confermo anche io perché ho sentito lui“. Questo dunque avvalorerebbe la tesi che si tratti di un semplice rapporto d’amicizia e i più maliziosi dovrebbero mettersi dunque l’anima in pace!