Francesco Sarcina annuncia la morte di Giulia, musa di “Dedicato a te” de Le Vibrazioni: il commovente post

Nicolò Figini | 23 Maggio 2024

Giulia, la ragazza che ha ispirato la canzone “Dedicato a te” de Le Vibrazioni, è scomparsa di recente. Ecco l’annuncio e le parole cariche di commozione di Francesco Sarcina, leader della band.

Francesco Sarcina piange la morte di Giulia

Nel 2003 Le Vibrazioni hanno rilasciato il brano “Dedicato a te” e quasi subito è diventato un vero e proprio successo, uno dei singoli più conosciuti della band. Il merito è stato anche della musa che ha ispirato la canzone: Giulia. Purtroppo però in queste ore Francesco Sarcina ha annunciato la triste scomparsa della donna tramite un lungo messaggio sul suo profilo Instagram:

“In più di una occasione mi hanno chiesto cosa volessi dire e intendere con ‘lucente armonia‘. Mi ricordo che il mio primo pensiero fu: ‘ma come cazzo fate a non capire cosa vuol dire?’. Poi però mi resi conto che per capire realmente il significato, forse, era necessario conoscere Giulia”.

Il messaggio di Francesco Sarcina continua e ci viene rivelato che Giulia ha lasciato la madre e il fratello. Ma non solo perché la donna era sposata e aveva anche due figli: “Hanno perso una giovane moglie e una madre splendida e amorevole“. Lui stesso non riesce a immaginare il dolore che può provare la famiglia in questo tragico momento:

“Amo e amerò per sempre la sua famiglia, come ho sempre amato Giulia. Il dolore per non essere riuscito a salutarti e dirti quanto bene ti voglio. Ma certo è che un giorno ci ritroveremo e rideremo della stupidità umana”.

Parole cariche di sofferenza che sono state condivise da tutti i follower di Francesco Sarcina. Anche noi di Novella 2000 non possiamo che fare le nostre condoglianze al cantante e a tutti coloro che conoscevano Giulia, ringraziandola per aver contribuito in qualche modo alla creazione di una bellissima canzone come “Dedicato a te“.