Endless Love anticipazioni 24 maggio: incidente d’auto per Nihan e Leyla, ma c’è lo zampino di…

Andrea Sanna | 23 Maggio 2024

Endless Love

Doppio appuntamento con Endless Love il 24 maggio. Ecco quali sono le anticipazioni della serie TV turca.

Anticipazioni Endless Love 24 maggio

L’episodio del 23 maggio di Endless Love è fondamentale per comprendere le trame della serie (QUI I DETTAGLI), ma come proseguirà la storia? Ecco le nuove anticipazioni per gli appuntamenti di venerdì 24 maggio.

Kemal si reca da Ozan per sincerarsi sulla sua salute. L’imprenditore gli fa una proposta: darà a lui e Zeynep tutto l’ausilio finanziario di cui necessitano, a preferenza però che stiano lontani da Emir e Vildan. Lui vorrebbe accettare ma la ragazza nn si trova d’accordo. Ozan per tale ragione prova a insistere e così Zeynep decide di provocare la reazione possessiva di Vildan. Con l’opposizione di quest’ultima sarà più semplice sabotare l’idea di Kemal.

Nihan dice a Kemal che Emir sostiene di aver disseppellito Linda e averla portata in un cimitero, ma Kemal è convinto che sia un modo per depistare le loro indagini. Secondo le anticipazioni di Endless Love, Leyla è pronta a partecipare all’asta. Non è a conoscenza però che Vildan gode dell’aiuto di Galip per strapparle la casa.

Kemal impegnato non può accompagnare Leyla all’asta e per questo se ne occupa Nihan. Le due però sono protagonista e di un tamponamento e, ironia della sorte, non hanno i documenti dell’auto. Uno dei due uomini dell’incidente chiede l’intervento della polizia. Si tratta di una macchinazione di Galip. Questo permetterà quindi a Vildan di partecipare all’asta senza alcun ostacolo, dato il “contrattempo” di Leyla.

Zeynep appare sofferente per l’allontanamento dei suoi genitori, ma è felice di vivere in una nuova casa. La ragazza prova a convincere Ozan a restare in famiglia. Anche Fehime soffre per quanto accaduto con sua figlia e Asu prova a consolarla. Nel mentre Kemal si assicura che Karen voglia raccontargli la verità e cerca Taner, il marito della donna, prigioniero in un luogo segreto. Infine Emir affida un incarico a Tarik.

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Chiuse le anticipazioni di Endless Love, rivediamo quando e dove va in onda la serie turca. Su Canale 5 è possibile seguire il serial ai seguenti giorni e orari:

Dal lunedì al venerdì tutti gli episodi vanno in onda dalle 14:10.

al tutti gli episodi vanno in onda dalle Il venerdì ricordate che la serie ha un doppio appuntamento anche in seconda serata dalle 23:30 circa.

ricordate che la serie ha un doppio appuntamento anche in seconda serata dalle circa. Nel weekend, il sabato e la domenica, la serie va in onda dalle 14:45.

Quante puntate sono di Endless Love? La serie è formata da 35 e 39 episodi divisi in due stagioni. In Italia però con un minutaggio più breve, ci sarà modo di vedere ancora più episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Quali sono i mezzi per seguire Endless Love. Se volete vederlo in TV potete guardare Canale 5 agli orari indicati in precedenza. Oppure su Mediaset Infinity in streaming. E potete farlo su sito o app!

Nella piattaforma si può recuperare anche la trama, giorno dopo giorno, ma anche vedere la puntata in diretta o in un secondo momento così da sapere come finisce Endless Love.

