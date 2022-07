1 Francesco Totti in tv con Ilary Blasi

Sono ormai giorni che Francesco Totti e Ilary Blasi sono protagonisti del gossip e della cronaca rosa. Come è ben noto infatti dopo 20 anni d’amore l’ex Capitano della Roma e la conduttrice hanno annunciato la separazione, finendo al centro di un ciclone mediatico. Numerosi infatti sono i pettegolezzi venuti a galla, alcuni dei quali però non hanno mai trovato conferma. Ciò nonostante i rumor hanno letteralmente travolto Francesco e Ilary, che nel mentre non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. In queste ore intanto è arrivata una notizia che non è passata inosservata e che sta già facendo discutere il web.

A breve infatti Totti e la Blasi torneranno di nuovo in tv insieme. Ma dove e quando sarà possibile rivedere la presentatrice e l’ex calciatore riuniti sul piccolo schermo? Questa sera Rai 3 dedicherà un’intera puntata di Blob a una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, raccontando in chiave ironica i momenti più belli dei due personaggi del momento. Lo speciale si intitolerà Totti una sera a cena, e sarà un vero e proprio viaggio nei ricordi.

Nel corso della serata infatti assisteremo non solo ai momenti più emozionanti e romantici di Francesco Totti e di Ilary Blasi, ma vedremo anche gli spot pubblicitari che li hanno coinvolti, le gag più simpatiche di cui sono stati protagonisti, e tanto altro. Appuntamento dunque a questa sera su Rai 3 con Blob, per rivivere una delle storie d’amore più belle di sempre.

Negli ultimi giorni intanto sono emersi ulteriori retroscena in merito alla fine del matrimonio di Francesco e Ilary. Tuttavia sembrerebbe che Totti non abbia gradito gli ultimi pettegolezzi sul suo conto e sembrerebbe essere furioso. Rivediamo quello che sarebbe accaduto.