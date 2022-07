1 Il patto tra Ilary Blasi e Totti

Sappiamo tutti che Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati. Le ragioni, secondo i rumor, starebbero nelle rispettive relazioni al di fuori del matrimonio. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, ma pare che i due avessero fatto un accordo proprio in merito a questo punto. A riportare l’indescrizione del settimanale Chi ci ha pensato l’account Instagram Pipol Gossip:

“Le foto di Totti a casa di Noemi hanno creato uno squarcio sulla crisi tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Ilary Blasi. Pare che Ilary si sia molto arrabbiata quando ha saputo delle foto uscite su Chi. E proprio il giornale diretto da Alfonso Signorini, oggi, racconta un fatto inedito che apre un nuovo scenario.

‘Il patto tra Ilary e l’ex marito era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto e quel modo di esporsi sereno con la bella Noemi, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto la ragazza’. Ha affermato il settimanale, dandolo per certo“.

Ma non finisce qui. Infatti persone vicine a Ilary Blasi e Francesco Totti pare avessero tentato di proteggere il calciatore:

Il fatto, tra l’altro, viene confermato da tutte le persone vicine alle coppia che fino a poco prima delle foto uscite tentavano di proteggere il Capitano negando ogni suo possibile flirt, e subito dopo hanno iniziato ad ammettere di averli visti insieme al ristorante, a Tirana, allo stadio ecc.

Ricordiamo che si tratta soltanto di indiscrezioni rilasciate dal settimanale Chi. Non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo. Anche perché a parlare non sono stati i due diretti interessati. Tra le tante indiscrezioni ci sarebbe anche quella riguardante una confidente molto vicina a Ilary. La conduttrice, infatti, le sarebbe particolarmente legata. Ecco di ci si tratta. Continuate a leggere…