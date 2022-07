Totti-Ilary-Noemi nello stesso locale: parla la proprietaria (ex Temptation Island)

1 La proprietaria del ristorante fa una smentita

La serata del 23 ottobre 2021 al ristorante La Villa con protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti (oltre alla presunta nuova fiamma di lui Noemi Bocchi) è l’argomento del momento. La presenza di tutti e tre nello stesso luogo è stata una casualità o no? È la domanda che tanti si pongono. A riportare la notizia nei giorni scorsi il settimanale Oggi e Dagospia, che si sono addentrati dando qualche piccolo approfondimento.

Adesso a parlare è la proprietaria del ristorante Anna Boschetti, ex volto di Temptatation Island insieme al suo compagno Andrea Battistelli. I due si sono ritrovati incomprensibilmente tirati in ballo e sovrastati da una marea di critiche. Così mediante alcune Instagram Stories, come riporta Fanpage.it, la Boschetti ha detto la sua:

“Vengo chiamata in causa su alcuni quotidiani, riguardo il locale dove abbiamo fatto serata, e ora mi scrivete che il giorno del mio compleanno ho invitato sia la moglie che l’amante di Totti. Quella sera non era il mio compleanno, era una cena spettacolo dove tutti hanno prenotato il tavolo, non conosco Noemi. Lo vengo a sapere oggi che quella sera c’era anche lei all’evento. Ma io neanche sapevo chi fosse”.

Ha fatto sapere a proposito del gossip del momento, Anna Boschetti, per poi precisare di aver visto Francesco Totti e Ilary Blasi divertirsi con gli amici e di non aver visto niente di “strano o anomalo”. Ha fatto sapere anche che l’ex calciatore e la conduttrice sarebbero andati via insieme con la propria auto: “(…) noi non sappiamo nulla sulla questione amante”. Anna ha anche smentito di essere stata lei a organizzare l’incontro, come è stata accusata, di non averli invitati lei e che non era il suo compleanno: “Non conosco Noemi, neanche Ilary, che ho poi conosciuto quella sera”.

