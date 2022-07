1 Totti-Blasi: il gossip inedito

La fine della storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai sulla bocca di tutti. Ogni pettegolezzo (vero o falso che sia) infiamma l’attenzione mediatica e riempie le pagine di giornali e siti di gossip. Il sito di Dagospia nella giornata odierna è tornato sull’argomento, dopo lo scoop di Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, fornendo ulteriori dettagli.

Stando a quanto lanciato dal giornalista Francesco Totti, Ilary Blasi e la presunta nuova fiamma di lui, Noemi Bocchi, si sarebbero ritrovati casualmente nello stesso locale la stessa sera. L’accaduto sembra risalire al 23 ottobre 2021, dunque quattro mesi prima che Dagospia lanciasse il rumor della crisi tra l’ex calciatore e la conduttrice. In base a quanto si apprende i due sono stati ospiti del ristorante ‘La Villa’, in zona Monteverde a Roma. Locale che peraltro è di Andrea Battistelli, che tutti ricorderemo per la sua partecipazione a Temptation Island.

Qualche tavolo più in là rispetto a quello in cui stavano seduti Ilary Blasi e Francesco Totti c’era anche lei: Noemi Bocchi. Dalle immagini pubblicate da Dagospia e Oggi (CHE POTETE TROVARE CLICCANDO QUI) si vede quest’ultima intenta a ballare vicino al proprio tavolo e a un’amica. Indossa un abito nero con uno spacco piuttosto importante e come accenna il sito di Roberto D’Agostino è facilmente intuibile sia lei per la presenza dei tatuaggi sul polso.

Il portale, un po’ come qualsiasi amante del gossip, si domanda se si tratti di una casualità o meno la presenza di Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi nello stesso posto. Ma non è finita qui, perché a riguardo sono emersi altri retroscena, che vi riporteremo qui di seguito…