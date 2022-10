1 Noemi e Francesco Totti vivranno insieme?

Continua la storia tra Francesco Totti e Noemi. Stando a quanto riporta il sito The Roman Post, citato anche da Il Messaggero per esempio, pare che i due andranno presto a convivere insieme. Ecco che cosa riporta il portale:

“Sì, nella zona si dà per certo che Totti abbia comprato casa a Roma Nord, all’ultimo piano di un famoso comprensorio con piscina e campi da tennis a piazza Stefano Jacini, piena zona Vigna Clara. Le fonti sono molto affidabili, il quartiere è in subbuglio, i romanisti non stanno nella pelle, per Roma Nord infatti incontrare giocatori della Roma è inedito, vista la lontananza con Trigoria nessuno abita in zona.

È pieno invece di giocatori della Lazio, dato che Formello è a due passi. Iniziare la dinastia romanista a Roma Nord con Francesco Totti non sarebbe male. Anche se in realtà un romanista a Roma Nord c’è già, è Mourinho che abita a Villa Balestra, ai Parioli, e ogni mattina si fa con l’autista della Roma la traversata verso Trigoria. Che sia l’inizio di un trend che creerà un “derby degli attici” tra i comprensori di Roma Nord?“.

Vedremo se questi rumor troveranno conferma nel prossimo futuro. Nel frattempo andiamo a rivedere che cosa il calciatore ha rivelato sulla sua conoscenza con Noemi: