Francesco Totti di nuovo papà? I fan notano un dettaglio in una foto di Noemi

Nicolò Figini | 24 Maggio 2024

Francesco Totti

Stando alle più recenti indiscrezioni alcuni fan hanno notato un pancino sospetto guardando delle foto di Noemi Bocchi. Francesco Totti sta per diventare di nuovo papà?

Francesco Totti di nuovo papà?

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi tra viaggi e dediche in occasione di eventi speciali. Possiamo citare le vacanze in Sudafrica o a Hollywood oppure menzioniamo per esempio quando l’ex calciatore ha scritto un dolce messaggio alla compagna in occasione del suo compleanno: “La tua bellezza è furiosa e nobile. È qualcosa che somiglia alla parte migliore di me”.

In queste ore ad ogni modo sono spuntate delle indiscrezioni in merito a una possibile nuova avventura per la coppia. Alcuni indizi avrebbero fatto nascere l’idea che Noemi possa essere in dolce attesa. Ora che la relazione è stata consolidata, anche tramite la presentazione ai rispettivi figli, potrebbero star pensando di allargare la famiglia, come riportavano alcune voci di corridoio a inizio anno.

Nel nuovo numero del settimanale Gente sono state pubblicate delle foto che, a distanza di qualche tempo, riaccendono le ipotesi sulla possibile gravidanza di Noemi Bocchi. All’interno delle immagini la possiamo vedere mentre gioca a padel con Francesco Totti e se si osserva con attenzione sembra che si notino delle rotondità sospette.

La Bocchi sembra portare la mano alla pancia più volte come per proteggersi, ma ovviamente potrebbe non significare nulla. Così come la rotondità, che potrebbe essere solamente un effetto ottico dovuto alla maglia extra large che sta indossando. Ovviamente si tratta solamente di rumor e ipotesi, non abbiamo certezze su ciò che accadrà nei prossimi mesi.

Non ci resta che attendere un eventuale annuncio di Francesco Totti e Noemi Bocchi, nel caso in cui le voci corrispondessero alla realtà. Noi di Novella 2000 non possiamo fare altro che augurare il meglio alla coppia.