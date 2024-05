Gossip

Vincenzo Chianese | 24 Maggio 2024



Secondo qualche malizioso utente, in queste ore Chiara Ferragni avrebbe lanciato una frecciatina social a Fedez.

La presunta frecciata di Chiara Ferragni

Sono ormai mesi che Chiara Ferragni e Fedez sono al centro dell’attenzione mediatica. Sappiamo bene che il matrimonio tra l’imprenditrice digitale e il rapper è giunto al termine e attualmente i due, un tempo unitissimi, sono più distanti che mai. Nel frattempo sia l’influencer che il cantante sono stati anche travolti da diversi gossip, che in queste settimane hanno parlato di alcuni presunti flirt che tuttavia non sono mai stati confermati.

Nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Secondo alcuni maliziosi utenti infatti Chiara avrebbe lanciato una frecciatina social a Fedez e a far insospettire è stata in particolare una foto. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo.

Tutto è iniziato quando il rapper si è mostrato in aereo diretto verso Montecarlo. Nel breve filmato condiviso sui social si nota una comitiva di persone ma ad attirare l’attenzione è stata in particolare una donna bionda, con i capelli raccolti da una pinza. A distanza di un’ora esatta dalla pubblicazione del video, a spuntare sui profili di Chiara Ferragni è stata una foto in cui vediamo l’influencer di spalle, con la stessa acconciatura (con tanto di pinza per capelli) della donna che appare nel video condiviso da Fedez.

A quel punto i più si sono convinti che l’imprenditrice digitale abbia voluto lanciare una frecciatina al suo ex marito, che nel mentre si sta godendo la vita da single. Si tratta ovviamente del pensiero di alcuni utenti, tuttavia precisiamo che potrebbe trattarsi anche di una semplice casualità. I fan dei Ferragnez intanto continuano a sperare ardentemente in un ritorno di fiamma. A oggi però pare che una riconciliazione tra Chiara e Federico sia molto lontana.