Francesco Totti riappare sui social dopo l’addio a Ilary Blasi (VIDEO)

1 La prima apparizione social di Francesco Totti dopo la separazione

Lunedì l’annuncio ufficiale con due comunicati divisi, poi nessuna parola, se non da persone vicine all’ex coppia. E poi indiscrezioni, rivelazioni scottanti tra quasi verità e grandi bugie. Ma adesso Francesco Totti e Ilary Blasi stanno piano piano apparendo nuovamente sui social quasi facendo finta di niente, fregandosene di tutte le chiacchiere che stanno girando intorno a loro. E questo è sicuramente il modo migliore per proteggere la loro privacy e soprattutto quella dei loro figli.

Così dopo la conduttrice, anche l’ex calciatore è riapparso su Instagram, ma non esattamente sul suo profilo. A mostrarcelo oggi, a distanza di alcuni giorni della fine (ufficiale) del suo matrimonio, ci pensa Vincent Candela. L’ex compagno di squadra nella Roma ha infatti messo un video sul suo profilo Instagram.

I due hanno passato ieri la giornata insieme giocando a Padel, sport che piace molto al Pupone (dopo il calcio ovviamente). E gli utenti hanno soprattutto notato la didascalia al video, quasi come se fosse una frase dal doppio significato, una metafora di quello che sta accadendo nella vita di Francesco Totti. L’ex calciatore ha infatti scritto: “Pure oggi grande partita di Padle. Non si perde mai. Si vince o si impara”. Anche nelle storie, in cui ha condiviso un altro video della partita, ha scritto la stessa frase.

