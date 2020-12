1 Secondo le indiscrezioni, sembrerebbe che Franceska Pepe ed Elettra Lamborghini stiano per partecipare insieme ad un nuovo programma Rai

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 senza dubbio per Franceska Pepe si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. La bella modella infatti con i suoi modi di fare ha conquistato gran parte del pubblico, diventando uno dei volti più amati di sempre. Nonostante la sua esperienza all’interno del reality sia stata breve però, adesso pare che per la Pepe stiano arrivando altre importanti novità, tra cui un nuovo programma che vedrà la luce su Rai Due prossimamente. Stando alle prime indiscrezioni, pare che si tratti di una trasmissione che sarà condotta da Simona Ventura, il cui titolo sarebbe Game of Games. Le registrazioni di questo nuovo show si terranno a Lisbona, e proprio Franceska qualche giorno fa ha svelato alcuni dettagli in merito. Ecco le sue parole a riguardo:

“Il programma è italiano andrà in onda su Rai Due. È registrato a Lisbona perché essendo un game avevano bisogno di studi più grandi. Questo è un format tutto nuovo, mai visto in Italia prima“.

La vera grande notizia però è che a partecipare insieme a Franceska Pepe a questo nuovo programma di Rai Due ci sarebbe anche Elettra Lamborghini! A svelarlo è stata la cantante in persona, rispondendo alle domande dei fan su Instagram. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Cosa sto facendo in Portogallo? Sto registrando un nuovo programma. Hanno studi molto grandi e quindi lo registriamo lì”.

Pare dunque che tutto sia ufficiale: Franceska Pepe e Elettra Lamborghini parteciperanno insieme ad un nuovo programma! Ma cosa accadrà e quando debutterà la trasmissione? Non resta che attendere per scoprirlo.