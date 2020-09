Chi è Francesca Pepe? Età, biografia, fidanzato e Instagram

Tutte le news e curiosità su Francesca Pepe, concorrente del Grande Fratello Vip: l’età, l’altezza, la biografia, il fidanzato e Instagram.

Chi è Francesca Pepe?

Nome e Cognome: Francesca Pepe

Data di nascita: Classe 1996

Luogo di Nascita: Sarzana

Età: 24 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: 62 kg

Segno zodiacale: Informazione non disponibile

Professione: Modella e influencer

Fidanzato: Informazione non disponibile

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Blog: franceskapepe.it

Profilo Instagram: @franceskapepe

Francesca Pepe età, altezza e biografia

Ecco alcune informazioni circa la biografia e alcune curiosità su Francesca Pepe. Cosa sappiamo di lei?

La giovane modella è nata a Sarzana (comune della Liguria) nel 1996. L’età della concorrente del Grande Fratello Vip 5 è di 24 anni. Non conosciamo invece, con precisione, la data di nascita. Almeno per ora.

L’altezza di Francesca Pepe corrisponde a 1 metro e 72 centimetri, mentre il peso di 62 kg. Non si sa tantissimo della sua vita e non ha mai parlato, almeno ad ora dei suoi genitori. Ad ora non siamo in grado di dirvi se abbia o meno fratelli o sorelle.

A differenza di altri protagonisti del reality, le curiosità su di lei sono piuttosto scarne, ma siamo certi che pian piano emergerà qualcosa.

Poche cose conosciamo invece circa la sua carriera. Ecco quanto segue a tal proposito…

La carriera

È nel 2016 che ha spiccato il volo la carriera di Francesca Pepe. Fin da piccola appassionata di moda, ha vinto (nello stesso anno) il titolo di Miss Europa. Questo titolo le offre la possibilità così di entrare a far parte di quel mondo che aveva sempre ammirato affascinata.

Ha avuto il privilegio di posare per una delle riviste più importanti come Playboy, tanto da apparire sull’edizione italiana. Un po’ in imbarazzo per essere così tanto al centro dell’attenzione, in un’intervista a Il Secolo XIX ha dichiarato:

«Da morire. Quando mi hanno chiamata e proposto il servizio però non ho potuto dire di no. Devo ringraziare il fotografo Emanuele Appendino che mi ha tranquillizzata e messo a mio agio. […] Devo ancora vedere le foto, che mi dicono saranno una sorpresa».

Ha dichiarato Francesca Pepe, che ha proseguito ancora:

«Ma sì, mi sono spogliata con dignità e tranquillità alla fine. Ho pensato che guardare un corpo naturale di una ragazza giovane che esprime sensualità e purezza, come sono convinta e mi dicono che sia proprio il mio caso, sia una cosa bella e così è stato. Per me è molto semplice assumere un’espressione sexy, senza mai scadere nel volgare».

Adesso, a distanza di qualche anno, Francesca Pepe torna a far parlare di sé per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. C’è da dire, però, che la modella è stata al centro della cronaca rosa per una frequentazione molto discussa. Ricordate quale? Ecco tutte le informazioni qui di seguito…

Vita privata: fidanzato

Non abbiamo grandi notizie circa la vita privata di Francesca Pepe e dal punto di vista sentimentale non emerge granché.

Cosa di cui siamo certi, però, è che in passato ha avuto una relazione con il critico d’arte Vittorio Sgarbi, nonostante abbiano 40 anni di differenza. I due si sono conosciuti durante il Festival di Sanremo nel 2017 e si sono innamorati.

La loro frequentazione, però, è durata meno del previsto e poco tempo più tardi si sono lasciati. Non è mai stato chiaro il motivo che li abbia spinti a chiudere definitivamente e chissà non possa emergere qualche news durante la permanenza nella casa del GF Vip.

Ma attualmente Francesca Pepe ha o no un fidanzato? La modella ha dichiarato di essere single e di vivere da sola a Milano.

Dove seguire Francesca Pepe: Instagram e social

Grazie ad una ricerca sul web abbiamo scoperto come Francesca Pepe sia presente solo su Instagram. Al momento, infatti, non sembra essere iscritta su altri social.

Ciò che spicca maggiormente all’occhio, sbirciando il suo account ufficiale, è quanto questo sia estremamente preciso. Sono presenti infatti moltissimi scatti tratti da shooting fotografici e comunque tutte foto molto professionali.

Ma non solo perché l’influencer ha anche un sito ufficiale, curato nei minimi dettagli.

Ciò che spicca senza dubbio è la sua bellezza. Francesca infatti oltre ad essere alta e magra, ha anche un fisico mozzafiato, che senza dubbio sarà motivo di docce particolarmente sexy all’interno della casa.

Ciò che emerge sulla Pepe, è che la giovane modella ama fare sport e tenersi sempre allenata. Ama la musica e il buon cibo.

Francesca Pepe al Grande Fratello Vip

In data 14 settembre 2020 prende il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al timone di conduzione ritroveremo (sarà bis) Alfonso Signorini, con al suo fianco Antonella Elia e Pupo nelle vesti di opinionisti.

A TV Sorrisi e Canzoni la modella ha rilasciato le sue impressioni, prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip:

«Partecipo al Grande Fratello Vip per vincere. Perché? Lo merito. Chi mi mancherà di più durante questa avventura? Il mio cagnolino. Nella Casa mi mancherà la mancanza di privacy e avere un solo bagno mi mette un po’ a disagio. Per tutti i concorrenti cercherò di rendermi utile. Ho un portafortuna che è un orso di peluche. Finito il programma voglio abbuffarmi a crepapelle».

Ma non è tutto perché Francesca Pepe ha parlato anche di sé, dicendo che è una persona generosa ma facilmente irritabile. I suoi compagni d’avventura dovranno stare quindi molto attenti!

