Franchising di Successo: Italian Concept è al vostro servizio

Il progetto di Nicola e Gabriele

Amici, oggi siamo in compagnia di Nicola Sandrini e Gabriele Vittoni, nel loro salone di bellezza parrucchieria & barber ITALIAN CONCEPT sito nella pittoresca Salò in provincia di Brescia.

Gabriele, giovanissimo imprenditore, si occupa della parte commerciale, mentre il socio Nicola della parte manuale in quanto parrucchiere e barber.

A soli 19 anni Gabriele, “Grazie all’aiuto anche della famiglia”, ci tiene a specificare, apre il suo primo salone del franchising marchiato ITALIAN CONCEPT a Ghedi. Successivamente, con grande soddisfazione, un secondo salone a Bagnolo Mella, grazie al suo incontro con il franchisor LUCA SICLARI, il quale a sua volta, in soli otto anni, ha aperto ventisette saloni nelle città più importanti tra il centro e il Nord Italia.

Oggi Gabriele Vittoni ha 25 anni, ed è felicissimo per questa bella esperienza. Dati i buoni risultati ha inoltre aperto in società con Nicola Sandrini il terzo salone di bellezza ITALIAN CONCEPT a Salò del Garda.

Ottimo successo direi, tenendo conto del momento particolare. Non siamo ancora usciti definitivamente dallo stato di emergenza causa Covid, ma Gabriele e Nicola, con tutto lo staff ITALIAN CONCEPT, vogliono essere sempre al fianco dei loro clienti nelle occasioni importanti della loro vita, e nelle giornate in cui vogliono sentirsi coccolati.

Dove reperire informazioni

Con l’arrivo della primavera possiamo sbizzarrirci con diverse acconciature. Infatti nel salone ci sono tre modelle appositamente per noi. Valentina ed Eleonora, acconciate con pettinature semplici anche se apparentemente sofisticate.

Nicola, insieme alla loro collaboratrice Anna, ci dice che queste acconciature si potrebbero impreziosire all’occasione con dei fiori, perle o strass, per un matrimonio o comunione, in base all’atmosfera festiva del momento.

Gabriele e Nicola sono molto entusiasti e soddisfatti di questa eccellente esperienza, la ripeterebbero senza alcun ripensamento, ricordando a coloro che non hanno avuto l’opportunità di farsi coccolare nei saloni ITALIAN CONCEPT che il loro successo si basa sul servizio efficiente e personalizzato, economico, con prodotti esclusivamente italiani ELGON, ecosostenibili in un ambiente pulito e piacevole.

Si possono trovare informazioni sul sito di ITALIAN CONCEPT, ricordando che tutto lo staff vi dà il benvenuto ogni giorno ed è sempre a disposizione per la donna in carriera, i professionisti che hanno bisogno di un look impeccabile, le mamme, le teenagers o chiunque voglia sentirsi bene con sé stesso ogni giorno.

