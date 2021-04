Frank Matano racconta come è nata l’idea del tubo a LOL

La rivelazione di Frank Matano

Solo qualche settimana fa su Amazon Prime Video ha debuttato la prima stagione di LOL: chi ride è fuori, che ha ottenuto un successo pazzesco. Tra i protagonisti come sappiamo c’è stato Frank Matano, che con i suoi modi di fare e la sua simpatia ha conquistato ancora una volta il cuore del pubblico. Proprio alcune gag del comico infatti sono già diventate virali sui social e sul web. In particolare a far divertire i telespettatori è stato il momento in cui Frank, per cercare di far ridere i suoi compagni, ha utilizzato un tubo verde che nel momento in cui veniva capovolto emetteva un rumore stridulo.

Ma come è nata l’idea l’idea del tubo e perché Frank Matano l’ha portato a LOL? A svelarlo è stato lui in persona. Qualche ora fa infatti Amazon Prime Video ha pubblicato sul suo canale YouTube uno speciale Aftershow in cui il cast della prima edizione svela i retroscena del programma, rivivendo i momenti più iconici e divertenti. A quel punto proprio Frank ha raccontato da dove nasce l’idea del tubo. Queste le sue dichiarazioni in merito (minuto 33):

“Da dove nasce l’idea del tubo? Da piccolo andavo a trovare i miei nonni negli Stati Uniti, i genitori di mia mamma. Tra i giochi c’era quel tubo che mi faceva ridere. Mi è venuto in mente e l’ho usato. È una bella storia”.

Senza dubbio l’idea del tubo di Frank Matano ha fatto divertire il web, e in molti si chiedono già cosa accadrà durante la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Ma quando iniziano le riprese e chi sarà a condurre i nuovi episodi? Rivediamo cosa sappiamo in merito.

Tutto sulla seconda stagione di LOL

A seguito del grande successo ottenuto da Frank Matano e dal resto del cast, LOL: Chi ride è fuori è stato confermato per una seconda stagione, che arriverà nei prossimi mesi. Mentre sul web circolano già le prime indiscrezioni in merito ai volti che vedremo nei nuovi episodi, i fan si chiedono già quando inizieranno le riprese e chi sarà a condurre la prossima stagione.

A svelarlo qualche giorno fa è stato Dagospia. Stando a quello che riporta il noto portale, sembrerebbe che le registrazioni della nuova edizione di LOL si terranno tra pochissime settimane, tra maggio e giugno, e che alla conduzione torneranno Fedez e Mara Maionchi. Questo quanto si legge in merito:

“Lol: Chi ride fuori, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una seconda stagione. Il titolo prodotto da Endemol Shine, i cui costi sarebbero fuori portata per tutte le reti della generalista, avrà ancora una volta alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuova stagione in autunno”.

Non resta che attendere dunque per l’arrivo della seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori. Come ci stupiranno i comici che prenderanno parte ai nuovi episodi?

