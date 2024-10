Dopo il ballottaggio, è partita la gara vera e propria a Ballando con le stelle. E il primo a esibirsi è stato Furkan Palali insieme a Erica Martinelli. Fatta la performance ci sono stati i commenti della giuria e poi quello di Rossella Erra che ha portato alcuni regali particolari per l’attore.

I bislacchi regali che Rossella Erra ha portato a Furkan Palali dalle fan

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle abbiamo Furkan Palali, il noto attore di Terra Amara amatissimo dal pubblico, specialmente quello femminile. Non mancano mai le battute da parte di Selvaggia Lucarelli e Rossella Erra, che lo riempiono sempre di complimenti. E così è stato anche nella quarta puntata.

La puntata di stasera di Ballando si è aperta col ballottaggio che ha visto vincere al televoto Alan Friedman contro Sonia Bruganelli. Ma poi Sara Di Vaira ha deciso di usare la sua white card per salvare la nota produttrice TV che quindi è tornata in gara. A questo punto la gara di stasera si è aperta con Furkan Palali e Erica Martinelli.

Dopo la loro esibizione, davvero molto bella finita con un bacio, sono arrivati i grandi appalusi del pubblico. E non sono mancati i complimenti della giuria che hanno notato un grande miglioramento. Selvaggia Lucarelli lo ha elogiato moltissimo, mostrando sempre il suo grande interesse nei suoi confronti.

A questo punto è intervenuta anche Rossella Erra che ha detto all’attore turco di avere per lui alcuni regali da parte delle sue fan. Queste fan in giro per tutta Italia fermano Rossella Erra e le consegnano dei regali da dare a Furkan. Così lei li ha portati in puntata. Tra cuori e peluche, però, a sorpresa ha tirato fuori addirittura due reggiseni. In studio sono rimasti tutti sconvolti, ma anche divertiti ovviamente per questa scenetta.