Nella lista dei tentatori di Temptation Island c’è Francesco Farina. Il single chi è, qual è la sua età, la vita privata e la carriera e dove seguirlo su Instagram. Vi anticipiamo solo che questa non è la sua prima esperienza televisiva in una trasmissione di Maria De Filippi. Ma dove l’abbiamo già visto?

Chi è Francesco Farina

Nome e Cognome: Francesco Farina

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Caserta

Età: 24 anni

Professione: modello

Fidanzata: Francesco è single

Tatuaggi: Francesco ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @__francescofarina_

Francesco Farina età, altezza e biografia

Come si chiama e qual è il cognome di Francesco, il tentatore di Temptation Island? Lui si chiama Francesco Farina. È nato nel 2001 a Caserta (Maddaloni per la precisione), dove vive, ma non sappiamo data di nascita completa e segno zodiacale. La sua età è di 24 anni.

Le informazioni su altezza e peso del single non sono attualmente disponibili.

Sul percorso di studi possiamo dire che è laureato in Scienze motorie. Che lavoro fa? Nella vita è un modello, ma ha anche un passato TV a Uomini e Donne prima di Temptation Island come vedremo a seguire…

Vita privata

Della vita privata di Francesco Farina non conosciamo granché. Il single di Temptation Island ha o no una fidanzata oggi?

Dopo il programma non sappiamo se il ragazzo si è o meno innamorato.

Quel che è sicuro è che durante la sua partecipazione nella trasmissione era single e non di certo fidanzato.

Tra le sue passioni, gli piace stare in palestra e suona la consolle. Ama viaggiare e le località di mare. Dato che vive da solo si diletta in cucina. Di sé gli piace il petto e profilo sinistro.

Da qui a 10 anni si vede con una famiglia, sposato e qualche figlio.

Dove seguire Francesco di Temptation Island: Instagram e social

Fan di Temptation Island, se intendete seguire il single potete farlo tramite il suo profilo ufficiale di Instagram.

Francesco Farina è infatti presente sul noto social con questo preciso nickname @__francescofarina_.

Il tentatore non ha pubblicato molti post. I più però sono tratti da shooting fotografici e mette in mostra il suo fisico scolpito e tatuato.

Vanta un bel numero di follower destinati a crescere con la partecipazione al reality di Canale 5.

Carriera

In quanto alla carriera di Francesco Farina, come da lui stesso rivelato, è laureato in Scienze motorie. Materia che vorrebbe insegnare nelle scuole.

Suona la consolle e questo vorrebbe tanto trasformarlo in lavoro.

Oggi fa il modello. E a proposito di questo abbiamo una chicca: Francesco infatti ha posato per il Napoli durante la presentazione delle maglie d’allenamento per la stagione 2025/2026.

Il post Instagram del Napoli con Francesco Farina

Uomini e Donne

Il pubblico di Mediaset in realtà conosce già Francesco prima di Temptation. È stato infatti uno dei corteggiatori di Uomini e Donne ed è sceso per conquistare il cuore di Martina De Ioannon.

Rispetto ad altri si è distinto per la rivalità con gli altri pretendenti, in particolare con Ciro Solimeno. Alla fine, però, è stato proprio quest’ultimo – suo principale antagonista, spesso bersaglio di frecciate pungenti – a conquistare Martina, lasciando Francesco a mani vuote.

Francesco Farina tentatore a Temptation Island

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Francesco Farina ha preso parte come tentatore a Temptation Island. Anche lui come Emanuele Fiori (ex concorrente del GF) ha quindi un passato televisivo.

Il programma vede come conduttore e voce narrante Filippo Bisciglia.

Le coppie di Temptation Island 2025

A Temptation Island 2025 chi sono le coppie che hanno deciso di mettere in gioco la loro relazione? Qui vi riveliamo la lista di tutti i partecipanti e il loro epilogo al falò di confronto:

Alessio e Sonia M (SONO USCITI SEPARATI); Simone e Sonia B; Valentina e Antonio e Maria Concetta e Angelo, Valerio e Sarah, Lucia e Rosario, Marco e Denise (SONO USCITI SEPARATI).

Il percorso di Francesco Farina a Temptation Island

Arrivato a Temptation Island come tentatore, Francesco Farina lungo il suo percorso si è avvicinato a Valentina, fidanzata di Antonio. Lei ha affermato di trovarsi molto bene con il single trovando delle differenze con la sua attuale storia d’amore.

Situazione questa che ha molto ingelosito Antonio, specie quando Francesco a Temptation Island ha fatto una promessa a Valentina: andare insieme a vedere una partita del Napoli in tribuna Posillipo. Questo ha fatto montare la rabbia in Antonio, che ha tentato la fuga dal villaggio e non è stato tenero nei confronti del single e della sua fidanzata.

(IN AGGIORNAMENTO)