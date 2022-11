NEWS

Andrea Sanna | 19 Novembre 2022

Ballando con le stelle

La replica di Gabriel Garko a Selvaggia Lucarelli

I concorrenti di Ballando con le Stelle questa sera sono stati sottoposti a una delle tante sfide. Gli uomini hanno dovuto ballare la polka, mentre le donne la danza de ventre. Gabriel Garko e la sua insegnante Giada Lini hanno fatto del loro meglio per portare a casa una buona esibizione. Ricordiamo tra l’altro che l’attore torinese è ancora infortunato al braccio, ma nonostante tutto è ancora in gara.

Se tutti gli altri giudici hanno riconosciuto il fatto che Gabriel Garko si sia messo in gioco nonostante il guaio fisico che si porta dietro, Selvaggia Lucarelli è parsa di giudizio opposto. La giornalista ha voluto fargli una critica: “Allora sapete come la penso sui concorrenti infortunati. Cioè per me non dovrebbero ballare. Cioè se un concorrente s’infortuna per me dovrebbe uscire. Per cui secondo me dobbiamo smetterla di fare tutte queste premesse, ogni volta che giudichiamo Gabriel”.

L’attore ha subito precisato: “Io l’ho detto”, con la Lucarelli che ha precisato si riferisse alla giuria e non direttamente al concorrente: “Ogni volta diciamo ‘e in effetti, purtroppo con il braccio così’ e in qualche modo gli troviamo un alibi, non è che sia una premessa falsa. Io me lo voglio dimenticare, perché se hai scelto di competere devo dimenticarlo. Quindi dico che a me onestamente non è piaciuto. Invece l’ho trovato scialbo rispetto alle altre esibizioni a cui mi hai abituata, trascurabile”.

A quel punto non è mancata la replica da parte di Gabriel Garko, che ha fatto una battuta: “Come mai quando ho avevo il braccio legato e ho ballato in mutande nessun ha fatto la premessa?”, con la Lucarelli che ha precisato come in realtà sia andata diversamente: “E no Gabriel, mica puoi ballare sempre in mutande!”.

Guillermo Mariotto invece ha preso le difese di Gabriel Garko e non ha mancato di fargli vari apprezzamenti. E a voi l’attore è piaciuto nella sua esibizione di stasera? Oppure siete d’accordo con Selvaggia Lucarelli?