Andrea Sanna | 19 Novembre 2022

Ballando con le stelle

A che ora andrà in onda Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle nel corso delle prossime puntate subirà qualche variazione nel proprio orario di messa in onda. Già dalla prossima settimana, sabato 26 novembre 2022 per la precisione, infatti, la trasmissione di Rai 1 andrà in onda a un’ora decisamente differente rispetto a quella a cui siamo abituati. A parlarne è stata la stessa conduttrice nel corso dell’appuntamento odierno.

Mentre annunciava il cambio d’orario per il torneo di Ballando con le Stelle on the road, dedicato alle promesse della danza, Milly Carlucci ha colto l’occasione per ricordare che la prossima settimana il programma del sabato sera avrà un cambiamento importante nel proprio palinsesto:

“Colgo l’occasione per dire che la settimana prossima, sabato, ci sarà un cambiamento d’orario anche per noi. Perché ci sono le partite di calcio del campionato del mondo. E quindi noi sabato prossimo inizieremo non alle 20:40 come facciamo di solito grossomodo, ma alle 22:00. Quindi segnatevi l’orario della settimana prossima. Sarà una straordinaria puntata dopo la partita di calcio, ma non per questo meno interessante”.

Il 26 novembre, infatti, vi è un fitto appuntamento di partire e proprio alle ore 20:00 andrà in onda la gara del Gruppo C, che vedrà scontrarsi l’Argentina di Leo Messi e il Messico di Irving Lozano. Una sfida dal sapore sudamericano che terrà incollati alla TV milioni di telespettatori. Come ha ricordato Milly Carlucci, però, Ballando con le Stelle andrà comunque in onda a un orario differente. Ne varrà sicuramente la pena aspettare, come lei stessa ci ha tenuto a ribadire.

Fan di Ballando con le Stelle, dunque, prendete appunti per la settimana prossima: il programma inizierà alle 22:00 e non alle 20:40!