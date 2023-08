NEWS

Nicolò Figini | 29 Agosto 2023

Temptation Island

La rivelazione di Gabriela Chieffo

Gabriela Chieffo e il fidanzato Giuseppe erano andati a Temptation Island per risolvere i loro problemi di coppia. Tutto era iniziato quando lei aveva scoperto delle chat con altre ragazze su un’app di incontri. Il loro è stato un percorso molto complicato ma alla fine hanno trovato un punto d’incontro e al falò di confronto hanno deciso di lasciare il reality insieme. Queste le parole di Giuseppe:

“Penso si sia visto il cambiamento. Ho scoperto davvero lei che effetto mi fa. Un’emozione troppo forte, perché a oggi, anche se sono passati sette anni, la sento sempre. Io dentro di me sento che mi sono liberato. Ora non ho più nulla da dire. Il male che avevo l’ho cacciato stasera”.

La loro relazione, quindi, procede senza troppi problemi e i due sembrano più innamorati che mai. In queste ultime ore Gabriela Chieffo ha aperto un box domande su Instagram all’interno del quale ha ricevuto numerose richieste da parte dei fan. Qui sotto, per esempio, ha spiegato se oggi si fida di nuovo di Giuseppe:

“Non mi fido di nessuno. Sarà un mio difetto ma non riesco a fidarmi facilmente. Con Giuseppe io rimango sempre in allerta perché non mi faccio prendere in giro due volte. E lui lo sa bene come deve comportarsi. Non c’è bisogno che glielo dica io”.

La rivelazione di Gabriela Chieffo su Giuseppe

Ecco, quindi, che capiamo che Gabriela Chieffo non è ancora pronta a lasciarsi andare al cento per cento con il fidanzato. Dopo la scoperta delle ormai famose chat, infatti, vuole andarci con i piedi di piombo. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.

Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.