Vincenzo Chianese | 29 Agosto 2023

Il forte racconto di Sonia Lorenzini

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Sonia Lorenzini. L’influencer, che da poco ha rilasciato il suo primo singolo musicale, ha infatti raccontato sui social di aver assistito a un episodio di violenza mentre si trovava in spiaggia. Sonia era infatti al mare a Cagliari, quando a un tratto un uomo avrebbe picchiato la sua fidanzata davanti a tutti i presenti. La Lorenzini così, sconvolta dall’accaduto, ha deciso di intervenire e così su Instagram ha svelato nel dettaglio quello che sarebbee successo:

“Sono molto scossa per una scena abominevole a cui ho appena assistito. Arrivata sul lungo mare di Cagliari, in spiaggia, un ragazzo davanti ai nostri occhi ha picchiato la compagna con una ferocia che non vi so nemmeno descrivere. Sono volate sberle, l’ha presa per i capelli e mentre era per terra le ha tirato calci in pancia e in bocca. Sono intervenuta nel silenzio generale, istintivamente urlando contro questo ragazzo che non si doveva permettere di alzare le mani su una donna. Ho cercato di chiamare i carabinieri mentre la trascinava via. È stato tutto molto veloce, ho ricevuto una chiamata in quel momento e quando mi sono girata non c’erano più”.

E ancora Sonia Lorenzini ha aggiunto:

“Sto cercando di capire ora come poter segnalare la cosa e ho recuperato una foto, da un’altra signora, di questo uomo di m**da, che per un discorso di privacy credo di non poter pubblicare. Sono cose a cui non si vorrebbe e dovrebbe mai assistere, ma non potevo starmene in silenzio come molti hanno fatto. Avrei voluto fare anche di più ma mi sono spaventata e sono ancora sotto shock. Non è giustificabile, non è umano e sappiamo tutti come spesso purtroppo vanno a finire queste cose”.

Naturalmente le parole di Sonia Lorenzini non sono passate inosservate, e in queste ore hanno fatto il giro del web.