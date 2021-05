1 Amici 20: ospite Gaia Gozzi

Grandi novità in vista della finale di Amici 20. Per questo imperdibile appuntamento in cui vedremo scontrarsi ben 5 allievi, è atteso l’arrivo di Gaia Gozzi, vincitrice della scorsa edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

A riportare la notizia è Reality House, che sul proprio account ufficiale ha scritto quanto segue: “Gaia sarà ospite della finale di Amici 20 e presenterà il suo nuovo singolo BOCA, in uscita stasera a mezzanotte. A chi passerà la coppa del programma?”.

Sarà lei quindi la guest star di chiusura e porterà con sé l’ambito trofeo che gli allievi rimasti in gara si contenderanno. Chi sarà il suo erede? Non ci resta che attendere sabato per scoprirlo. Tornando a Gaia Gozzi per lei si tratta di un momento davvero d’oro. Dopo l’esordio a Sanremo 2021 con la sua Cuore Amaro, la cantante è pronta a rilasciare un nuovo pezzo, che la vedrà duettare con il grande Sean Paul. La cantante ha voluto esprimere le sue emozioni per questo nuovo brano che presenterà per la prima volta proprio ad Amici 20. Ecco le sue parole su Instagram nella giornata odierna:

“Sono molto emozionata di questa nuova uscita. Avevo bisogno di una canzone che mi riportasse a un momento della mia vita spensierato, positivo, libero. Questa canzone l’ho scritta due anni fa e ho deciso di farla uscire adesso perché ho un po’ bisogno di quella cosa lì” – ha raccontato Gaia Gozzi nei suoi social. “E per me uscire con delle canzoni che mi aiutano a livello terapeutico è veramente importante e spero che lo possa essere anche per voi. È una canzone che mi fa ballare, mi fa pensare di divertirmi e godermi la mia età e godersi ogni età. E poi la canto con Sean Paul, che è la collaborazione della vita. Sono estremamente grata e volvo condividere questo con voi”.

Oltretutto sempre Gaia questa sera farà una diretta su Instagram per attendere l’uscita di questo attesissimo nuovo singolo, in vista proprio della finale di Amici 20. La vincitrice della scorsa edizione ha aderito anche ad un’iniziativa davvero molto importante a sostegno dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Ecco di cosa si tratta…