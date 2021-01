1 Per la prima volta Gaia Gozzi mostra su Instagram il suo fidanzato. Ecco chi è Daniele, il produttore che ha conquistato il cuore della cantante

È trascorso meno di un anno da quando Gaia Gozzi ha vinto la 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dando ufficialmente il via alla sua carriera. Negli ultimi mesi le sue canzoni Chega e Coco Chanel ci hanno fatto scatenare, cantare ed emozionare, e in molti attendono con ansia di scoprire come la cantante ci stupirà nelle prossime settimane. Gaia infatti farà parte del cast di Big in gara a Sanremo 2021, e sul palco dell’Ariston presenterà il suo nuovo singolo, Cuore Amaro, che anticiperà il suo prossimo album di inediti. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste settimane la giovane artista si sta dedicando non solo alla sua musica, ma anche al suo fidanzato!

Sì, perché da ormai diverso tempo Gaia Gozzi ha una relazione con Daniele Dezi, musicista e produttore musicale. A svelare le prime info su questa storia e sul fidanzato dell’ex vincitrice di Amici è stato qualche mese fa Il Vicolo delle News, sul quale si leggeva:

“Lui è Daniele Dezi, musicista e produttore musicale anche di Coez. È stato il chitarrista delle ultime date di concerto dello scorso anno del cantante. Dal suo Instagram si evince che è papà di una bellissima bambina e che vive a Roma. Chi segue Gaia da un po’ sa che stanno insieme già da qualche mese. Vi piace la coppia?”.

Adesso, dopo mesi di silenzio, Gaia Gozzi per la prima volta ha mostrato il suo suo fidanzato su Instagram. La cantante ha postato un dolce scatto proprio in compagnia di Daniele Dezi, mentre si scambiano un tenero bacio.

Tutto procede dunque a meraviglia tra Gaia e il suo fidanzato. I fan nel mentre attendono con ansia di vedere la Gozzi a Sanremo 2021. Come ci stupirà la cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.