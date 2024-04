Gaia e Mida non è ancora finita! La ballerina dà una seconda possibilità alla loro storia

NEWS

Debora Parigi | 27 Aprile 2024

Amici 23

Dopo l’eliminazione da Amici 23, Gaia è stata ospite a Verissimo e qui ha parlato della relazione con Mida. La ballerina non ha chiuso totalmente col cantante, infatti ha lasciato una porta aperta per il futuro rivelando che ci sarà tempo fuori per affrontare la loro situazione e capirà come andrà.

Gaia e Mida potrebbero tornare insieme: le parole della ballerina

Nella scorsa puntata di Amici 23 è stata eliminata Gaia. La ballerina, che aveva subito un infortunio, è stata sostituita per due settimane da Aurora che è finita al ballottaggio finale con Sarah ed è stata appunto eliminata. Quindi Gaia ha dovuto lasciare la casetta non prima di aver salutato tutti, compreso l’ex fidanzato Mida.

Oggi quindi Gaia è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme ad Aurora e a Lil Jolie, eliminata anche lei in quella puntata dopo il ballottaggio congelato con Sarah. Nell’intervista ha parlato di quanto sia stato importante per la sua crescita la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. E in questo percorso è stato fondamentale anche Mida.

Ecco che quindi Gaia, rispondendo alle domande della Toffanin, ha anche parlato di questo suo rapporto con il cantante. I due infatti hanno avuto una relazione finita con varie incomprensioni. Ma dalle parole della ballerina si capisce che ci potrebbe essere ancora speranza per la coppia. Lei infatti ha lasciato una porta aperta:

“È stato importante anche lui in questo mio percorso di crescita, la mia prima relazione, quindi le mie prime emozioni verso un ragazzo. Mi ha aiutata in tanti miei punti deboli, mi ha aiutato a superarli inconsapevolmente. E comunque rimane una persona molto importante per me, poi si vedrà fuori. Siamo molto diversi, forse è per quello che ppi ci siamo trovati. A me piace sempre pensare positivo nelle cose e continuerò a farlo. Nel senso che è comunque difficile viversi dentro una bolla, quindi magari fuori può essere diverso. Io non lo so. Chi vivrà vedrà. Sicuramente io gli voglio bene e avremo modo di vedere sicuramente le cose fuori”.

Gaia non ha voluto dire che lo aspetterà fuori, è una grande parola. Semplicemente avranno modo di vedersi e parlarsi una volta finito Amici.