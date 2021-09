1 Nuovo flirt per Gaia Zorzi?

Come sappiamo con l’inizio del Grande Fratello Vip 6 è partita anche la nuova edizione del GF Vip Party, che quest’anno è condotto da Gaia Zorzi e da Giulia Salemi. Settimana dopo settimana così le due influencer ospitano alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui anche ex gieffini ed ex isolani. Solo nel corso dell’ultima puntata ad arrivare all’interno dello show è stato Tommaso, vincitore della quinta edizione del reality e fratello di Gaia, e naturalmente non sono mancati colpi di scena. Proprio Zorzi infatti ha fatto intendere che sua sorella possa aver iniziato una frequentazione con un naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi: Awed! Proprio lo youtuber partenopeo qualche giorno fa è stato ospite al GF Vip Party, e come ha fatto notare anche Giulia Salemi tra lui e Gaia ci sono stati non pochi complimenti. A quel punto Tommaso, cercando di indagare e di scoprire di più sulla situazione, ha affermato:

“Awed è carino, giovane, youtuber, napoletano, se vuoi ti dò il suo numero. Vi siete scambiati qualche messaggino in direct?”.

A quel punto imbarazzata Gaia Zorzi ha detto la sua e replicando a Tommaso ha svelato cosa è accaduto quando Awed è stato ospite al GF Vip Party. Queste le sue dichiarazioni:

“Vuoi sapere come è andata? Giulia e Awed si stavano scambiando frecciatine, quindi io ho dovuto usare il mio sex appeal per sviare la situazione”.

Cosa accadrà dunque tra Gaia Zorzi e Awed? Tra i due potrebbe davvero esserci un interesse? In attesa di scoprire di più, sempre nel corso dell’ospitata al GF Vip Party, Tommaso ha raccontato come ha conosciuto il suo attuale fidanzato Tommaso Stanzani, e c’entra Maria De Filippi! Andiamo a rileggere le dichiarazioni del vincitore del Grande Fratello Vip 5.