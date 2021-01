1 Sui social Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, è parsa piuttosto furiosa. La giovane si è sfogata: “Ricevo insulti sul mio profilo”.

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso non ci sta e sui social, mentre suo fratello fa il suo percorso al GF Vip, si è sfogata duramente. La giovane è parsa piuttosto furiosa e ha confessato di ricevere continuamente minacce e insulti sul suo profilo Instagram. Ad essere coinvolti in questa storia anche la tata di Zorzi e il suo manager.

Su Twitter Gaia Zorzi si è sfogata e ha accusato le fan brasiliane di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, facendo però le dovute precisazioni:

“Giusto per ribadire non penso tutti i fan delle Rosmello siano tutti problematici, anzi ogni fandom ha delle mele marce. Solo che fomentando i brasiliani dalla loro parte va a finire che non capendo il reality per la lingua possono solo mettersi contro alle persone a cui non piace Dayane, sia dentro che fuori la casa con le eliminazioni di Selvaggia e il salvataggio di Urtis. Poi, ora mi riferisco a tutti quelli che hanno attaccato Lazzaro davvero per “aver fomentato odio” io non vedo lo staff di Dayane provare a placare questa situazione. Anzi (giustamente o meno) la sfruttano a loro favore e infatti avevano fatto un Twitter in portoghese”.

Poi, ora mi riferisco a tutti quelli che hanno attaccato Lazzaro davvero per “aver fomentato odio” io non vedo lo staff di dayane povare a placare questa situazione. Anzi (giustamente o meno) la sfruttano a loro favore e infatti avevano fatto un Twitter in portoghese. — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 2, 2021

Poco dopo Gaia Zorzi ha postato anche un messaggio ricevuto da un account, dove ci sono una serie di insulti scritti non in portoghese, ma in lingua spagnola:

“E non ditemi che non è così quando:

– Cecilia (la nostra tata) ha ricevuto minacce di morte in portoghese. Le hanno dato della grassa, trans come se fosse un insulto, peruviana sporca, insultando Tommi perché è gay e Cecilia gli fa da tata.

– Lazzaro riceve sempre messaggi privati da brasiliani che lo insultano.

– Stessa cosa con me”.

Le hanno dato della grassa, trans come se fosse un insulto, peruviana sporca, inusitato tommi perché è gay e Cecilia gli fa da tata — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) January 2, 2021

Non tutti i fan di Dayane e Rosalinda però si sono detti d’accordo con le sue parole. Molti di essi, infatti, hanno mostrato il loro dispiacere e si sono totalmente dissociati con quanto accaduto. Alcuni di loro, tra l’altro, hanno fatto notare anche come anche la Mello e la Cannavò, purtroppo, ricevono continuamente attacchi di questo tipo sui loro profili.

Ma non solo, perché Gaia Zorzi ha ricevuto messaggi da parte dei fan che la informavano di come Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, sia stato segnalato su Twitter da alcuni utenti.