L’esilarante esibizione dei Gemelli di Guidonia a Tale e Quale nelle vesti di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti – VIDEO

Per la prima puntata di Tale e quale show i Gemelli di Guidonia interpretano Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con Mille: il video.

I Gemelli di Guidonia nella prima puntata di Tale e quale show

Grande partenza per la prima puntata della nuova edizione di Tale e quale show e il merito è sicuramente del continuo successo che ha Carlo Conti con questo programma. Quest’anno ci sono tante novità a partire dai giudici che, oltre a Loretta Goggi e Giorgio Panariello, vedono la new entry Cristiano Malgioglio e un “giudice Tale e quale“. E non parliamo dei concorrenti, decisamente di spicco e che se la giocano tutti. Tra questi ci sono anche i Gemelli di Guidonia.

Il trio, diventanto famoso grande a Rosario Fiorello e all’Edicola Fiore, porta nel programma non solo le doti canore, ma anche il lato comico. Ed infatti, essendo in tre, la redazione del programma può davvero sbizzarrirsi con le imitazioni.

A tal proposito, si parte proprio dalla prima puntata che ha visto subito i Gemelli di Guidonia cimentarsi nel trio che ha fatto ballare tutti durante l’estate: Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. I tre fratelli si sono quindi vestiti come loro e hanno interpretato in tutto e per tutto il singolo Mille. Ecco la loro esibizione a Tale e quale show:

Che ve ne pare? Vi sono piaciuti? La giuria ha fatto loro tantissimi complimenti, specialmente agli interpreti di Achille Lauro e Orietta Berti, sia per l’aspetto che per la voce.

Novella 2000 © riproduzione riservata.