Chi sono i Gemelli di Guidonia? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere sui Gemelli di Guidonia, dalla biografia alla vita privata, l’età, la carriera fino alla partecipazione a Tale e quale show.

Chi sono i Gemelli di Guidonia

Nome del gruppo: Gemelli di Guidonia

Nome e cognome: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino

Data di nascita: informazioni non disponibili

Luogo di nascita: Napoli

Età: Pacifico ha 37 anni, Gino ha 34 anni e Eduardo ha 33 anni

Segno zodiacale: informazioni non disponibili

Altezza: informazioni non disponibili

Peso: informazioni non disponibili

Professione: cantanti, musicisti, speaker radiofonici e comici

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @gemelli_di_guidonia_official

Sito internet ufficiale: gemellidiguidonia.com

Gemelli di Guidonia età e biografia

Scopriamo chi sono i Gemelli di Guidonia e se sono davvero gemelli. In realtà sono tre fratelli. Si chiamano Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Sono nati tutti e tre a Napoli, ma non sappiamo le loro date di nascita precise. Sappiamo però le loro età: Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33. Non abbiamo informazioni circa la loro altezza e il loro peso. Inoltre sembrano non avere tatuaggi visibili sul corpo.

Sin da piccoli si sono appassionai alla musica. Pacifico si divertita a suonare una piccola tastiera che era in casa e Gino lo seguì mostrando le sue capacità vocali. Così iniziarono ad esibirsi nei primi duetti. Successivamente venne coinvolto anche il fratello minore, Eduardo.

Sono entrati nel mondo della musica nel 1999 con il nome di Effervescenti Naturali. Successivamente sono stati conosciuti con il nome di Gemelli di Guidonia a seguito della loro partecipazione all’Edicola Fiore. Fu proprio Rosario Fiorello a dare loro questo nome, il quale è rimasto.

Vita privata

Della vita privata dei Gemelli di Guidonia non abbiamo praticamente nessuna informazione.

Non sappiamo se i tre fratelli sono sposati o se hanno figli.

L’unica cosa che sappiamo è che da molti anni si sono trasferiti a Roma, soprattutto per una questione lavorativa.

Dove seguire i Gemelli di Guidonia: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi sono i Gemelli di Guidonia, è possibile seguirli sui social? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il loro profilo Instagram.

Il loro account è molto aggiornato, ma ci sono contenuti esclusivamente riguardanti il lavoro. Quindi troviamo le loro ospitate e i programmi di cui hanno fatto e fanno tuttora parte. Della vita privata non c’è niente.

I Gemelli di Guidonia hanno anche un sito internet ufficiale. Qui possiamo trovare tutta la loro storia, la carriera, oltre a foto e video di programmi ed eventi a cui hanno partecipato.

La carriera dei Gemelli di Guidonia

Sulla biografia dei Gemelli di Guidonia non ci sono tantissime notizie, a differenza della carriera che è davvero lunga e ricca.

Come detto hanno iniziato nel 1999 con un altro nome e vincendo il Tiburfestival. L’anno successivo si sono esibiti ben due volti davanti a Papa Giovanni Paolo II e da lì hanno iniziato una lunga collaborazione con la Rai. Sono stati infatti ospiti fissi di varie trasmissioni: Trasgressioni, Eros, Buone Notizie, Emozioni. Inoltre sono stati molte volte ospiti nel programma Cristianità.

Nel 2006 sono entrati nel cast dello spettacolo teatrale È permesso? di Enrico Montesano sia come cantanti che attori. Hanno poi partecipato al programma I raccomandati e si sono esibiti alla manifestazione del Family Day. Nel 2010 sono stati ospiti fissi su Radio 2 della trasmissione Decanter in diretta da Sanremo. L’anno successivo hanno interpretato la colonna sonora del film Una cella in due.

La grande svolta che li ha resi famosi ad un vasto pubblico è avvenuta nel 2013. I Gemelli di Guidonia sono infatti approdati all‘Edicola Fiore, la famosa rassegna stampa di Rosario Fiorello. Il conduttore dette loro il nome per cui oggi sono noti e nel giugno di quell’anno furono protagonisti di una puntata speciale del programma su Rtl 102.5. Qui duettarono con Max Pezzali, Giuliano Sangiorgi e Biagio Antonacci. Affiancando Fiorello, oltre al canto il trio mise in mostra anche il lato comico con gag musicali.

Da qui sono stati ospiti a Quelli che il calcio. Poi sono entrati nel cast del tour teatrale di Fiorello L’ora del Rosario, girando non solo in Italia ma toccando anche alcune città europee. La partecipazione all’Edicola Fiore, sbarcata in TV prima in Rai e poi su Sky, è durata fino al 2016.

Sono stati ospiti nel 2018 di Fiorello su Radio Deejay e nell’ottobre dello stesso anno hanno debuttato al Teatro Tirso de molina di Roma con lo spettacolo Discopatia…dica 33 giri, riscuotendo un grande successo. Sono tornati di nuovo a Radio Deejay fino a maggio del 2019. Poi sono stati ospiti di alcune puntate del programma Italia sì su Rai 1. E poi sono stati ospiti comici fissi di Questa è vita su Tv2000.

Nel novembre del 2019 i Gemelli di Guidonia sono entrati nel cast di Viva RaiPlay, sempre di Fiorello. Poi sono entrati in quello di L’altro Festival, di Sanremo. Nel 2020 sono stati ospiti de I soliti ignoti. Sempre nello stesso anno, a luglio, è uscito il loro primo singolo inedito: Mina dov’è. A luglio sono entrati nel gruppo di Rai Radio 2 con un programma tutto loro: Tre per 2.

Nel marzo del 2021 hanno scritto e cantato la sigla della trasmissione Ve ne siete mai accorti, condotta dal comico Maurizio Battista. A settembre sono concorrenti di Tale e quale show.

Tu si que vales

Nel 2017 hanno partecipato a Tu si que vales arrivando in semifinale.

Made in sud

Nel 2020 sono entrati nel cast di Made in sud.

Stasera tutto è possibile

Infine nel 2021 i tre fratelli sono entrati nel cast del programma Stasera tutto è possibile in veste di spalla musicale e anche protagonisti di giochi con gli ospiti.

I Gemelli di Guidonia a Tale e quale show 2021

Come detto, nel 2021 i Gemelli di Guidonia sono stati scelti come concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show.

Il trio si esibisce sempre insieme ed è considerato come un unico concorrente. Ovviamente sono molto entusiasti di questa nuova esperienza e carichissimi. Nel programma, oltre alle loro doti canore, porteranno anche la loro ironia e comicità.

I concorrenti di Tale e quale show 2021

Per questa edizione 2021 di Tale e quale show alla conduzione c’è ancora una volta Carlo Conti. I giudici sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un giudice “Tale e quale” a sorpresa diverso ogni settimana. In pratica c’è un imitatore che ogni settimana interpreta un personaggio diverso.

I concorrenti in gara quest’anno sono 11. E oltre ai Gemelli di Guidonia troviamo:

Il percorso dei Gemelli di Guidonia a Tale e quale show

L’avventura dei Gemelli di Guidonia a Tale e quale show inizia venerdì 17 settembre su Rai 1.

1^ puntata i Gemelli devono imitare Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti con il brano Mille.

(IN AGGIORNAMENTO)

