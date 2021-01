1 Nella puntata di Uomini e donne Aurora Tropea ha tirato fuori una vecchia storia di Gemma Galgani legata alla città di Fiuggi. Chi è questo sconosciuto?

La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi, mercoledì 20 gennaio, è stata molto accesa. Infatti è iniziata subito con Gemma Galgani e Aurora Tropea al centro dello studio. Maria De Filippi è partita da un filmato della registrazione precedente in cui le due donne hanno discusso e la più giovane ha detto all’altra di stare attenta perché lei conosce tutto della sua vita compreso il suo periodo a Fiuggi.

Di cosa stava parlando Aurora? Cosa è successo a Fiuggi? È ciò che ha voluto sapere la conduttrice, e tutti i presenti in studio. In realtà, come spesso accade, Aurora non ha detto chissà cosa, quasi un voler lanciare la pietra e nascondere la mano. Comunque quello che è venuto fuori è che Gemma ha avuto una storia a Fiuggi tantissimi anni fa. E Aurora sa tutto questo perché la dama di Torino è molto amica di sua madre e le ha sempre raccontato tutto. Quindi Aurora sa tutta la vita privata di Gemma.

Allora, chi è questo uomo di Fiuggi? Di lui Gemma Galgani è sempre rimasta molto chiusa. Se ad esempio sappiamo tutto del suo marito, sposato in giovane età, e di molti altri amori, di questo le informazioni sono davvero scarse. Ma una volta, nel 2018, in un’intervista la dama ne parlò. E raccontò di come questo incontro, avvenuto in vacanza, le avesse cambiato totalmente la vita. Quest’uomo si chiama Marcello, fa l’architetto ed è appunto di Fiuggi. Ecco cosa disse la dama quasi 3 anni fa al magazine di Uomini e donne:

La mia vacanza da sogno è legata alla conoscenza di Marcello di Fiuggi, un prestigioso architetto che sconvolse la mia vita… M’insegnò a guardare il mondo, non solo a vederlo. Aveva ragione lui, era il mio mondo. La vacanza divenne una scelta di vita, poco dopo mi trasferii a Fiuggi.

Questa è stata la prima e unica volta in cui Gemma ha parlato di Marcello di Fiuggi e il suo nome è venuto fuori di nuovo solo oggi a Uomini e donne.

Ma come sono andate le cose con lui? Scopriamo qualche altra informazione…