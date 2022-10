1 La gravidanza di Gemma Galgani a quarant’anni

Gemma Galgani è un volto fisso di Uomini e Donne da diversi anni ormai. La sua storia, soprattutto all’interno del programma di Maria De Filippi, i fan la conoscono molto bene. Nonostante la sua voglia di trovare l’amore non è mai stata troppo fortunata. I corteggiatori ci sono stati e ci sono tutt’ora ma la fortuna purtroppo non è dalla sua parte al momento. La Dama, inoltre, più volte in passato ha espresso la volontà di sposarsi e la tristezza di non essere mai diventata mamma.

In questi giorni è uscita una nuova intervista fatta a Uomini e Donne Magazine. Come riporta anche il sito Gossip e TV, infatti, ha rivelato un drammatico aneddoto. Sembra che abbia perso un figlio. Una parte del suo vissuto del tutto inedita e che non aveva mai raccontato al pubblico. Aveva solo quarant’anni quando le è capitato: “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta. Quel bambino, poi, l’ho perso“.

Gemma Galgani, in precedenza, aveva dichiarato che all’epoca di aver trovato quello che pensava sarebbe stato l’uomo della sua vita, ovvero Marcello. Ai tempi, però, la versione che aveva dato era stata diversa. In merito a un possibile figlio, infatti, aveva detto che per la sua generazione fare un figlio a 40 anni “era considerato ormai troppo tardi“. Oggi, però, la versione che dà è diversa e molto più triste. Dopo tanto tempo, probabilmente, ha trovato la forza di parlarne.

La Dama nell’intervista ammette che nemmeno l’aiuto di un esperto l’aiutava a farla uscire dal tunnel del dolore. Sarebbe stata anche disposta a diventare una mamma single. La vita, però, per lei ha avuto altri piani e si è concentrata perlopiù sulla sua carriera. All’amore, tuttavia, non ci ha mai rinunciato e ancora adesso lo cerca a Uomini e Donne. Seguiteci per altre news.

