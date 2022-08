Nuovo pettegolezzo sulla dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani. Secondo il gossip è in cerca di marito e sogna di sposarsi

Gemma Galgani sogna di sposarsi

Presto Uomini e Donne farà ritorno sul piccolo schermo e mentre sono previste delle novità (la prima riguarda la scelta del tronista), non mancano anche delle riconferme. Su tutti la presenza di Gemma Galgani nel parterre del Trono Over. Dopo tante delusioni amorose e frequentazioni non andate a buon fine, la discussa dama fissa l’obiettivo, più determinata che mai: vorrebbe sposarsi!

Secondo quando si legge tra le colonne del settimanale Nuovo, Gemma Galgani pare che quest’anno a Uomini e Donne voglia trovare una persona con cui condividere le sue giornate e, addirittura, sposarsi. Questo lo scoop fornito dalla rivista di Riccardo Signoretti. Più decisa che mia, dunque, la dama pare abbia intenzioni davvero molto serie.

Oltretutto, sempre come si legge su Nuovo e raccolto da IlSussidiario.net, sembrerebbe che Gemma Galgani abbia trascorso le vacanze oltre i confini italiani e più precisamente in Portogallo. A pizzicarla pare sia stata una sua fan. Ma ecco quanto si apprende dal trafiletto della rivista:

“La storica dama di Uomini e Donne è stata beccata in Portogallo da un fan. Inconsolabile single del programma di Canale 5, Gemma si riposa prima di rimettersi a caccia – ‘sport’ che pratica da 12 anni in tv – del principe azzurro nello studio di Maria De Filippi”.

Sarà curioso vedere, semmai la notizia dovesse essere confermata dalla stessa Gemma Galgani, quale sarà la reazione della sua “rivale storica” di Uomini e Donne, Tina Cipollari. L’opinionista ha già bacchettato la dama per il presunto nuovo intervento chirurgico (svelato sempre da Nuovo) al naso: “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella”, ha scritto in quella circostanza sui social.

Chissà cosa ne penserà questa volta Tina Cipollari sul desiderio che avrebbe espresso da Gemma Galgani!

Novella 2000 © riproduzione riservata.