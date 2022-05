Gemma Galgani celebrerà il matrimonio di una coppia del Trono Over

Trono Over: Gemma Galgani celebrerà il matrimonio di una coppia

Arriva una notizia direttamente da Uomini e Donne e più precisamente da una coppia che ha fatto parte del Trono Over. La dama Caterina Corradino e il Cavaliere Biagio Buonomo presto convoleranno a nozze e a celebrarlo sarà Gemma Galgani. Avete capito bene.

Per chi non si ricordasse, Caterina e Biagio sono stati protagonista di Uomini e Donne ma, dopo poche puntate, hanno lasciato la trasmissione sicuri entrambi dei propri sentimenti. I due hanno manifestato l’esigenza di volersi vivere lontani dalle telecamere e costruire insieme il proprio futuro. A giugno 2020 hanno annunciato ai propri fan che si sarebbero sposati a settembre tramite il magazine di Uomini e Donne. Oltretutto avevano raccontato anche la voglia di creare insieme una famiglia e avere presto un bambino.

Le cose poi sono cambiate e anche a causa della pandemia Caterina e Biagio sono stati costretti a rimandare il proprio matrimonio a settembre di quest’anno. Ora finalmente, dopo due anni, la cerimonia ci sarà e non mancheranno graditi ospiti, come vedremo! Tra le altre cose, come riportato anche da Isa & Chia, i due ci hanno tenuto a far sapere che a officiare la loro unione ci sarà Gemma Galgani. Ebbene sì, avete capito perfettamente!

L’evento si terrà sulla spiaggia, dunque con un panorama decisamente romantico e tra gli invitati oltre a Gemma Galgani, che celebrerà le nozze, vedremo anche Ida Platano. E chissà che questo non possa essere di buon auspicio per le due dame. Ida, poi, ultimamente sembra essersi riavvicinata al suo ex Riccardo Guarnieri. In attesa di vedere le immagini del matrimonio rinnoviamo le nostre congratulazioni a Caterina e Biagio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.