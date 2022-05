Lorella Cuccarini e Zerbi in difesa di Alex e Luigi

Lorella Cuccarini, Alex, Rudy Zerbi e Luigi

A pochi giorni dalla finale di Amici 21 Alex e Luigi, allievi di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, hanno firmato per l’etichetta indipendente 21CO e hanno annunciato l’uscita dei loro dischi. Sebbene i ragazzi abbiano motivato la loro decisione se ne continua a parlare con eccessiva insistenza. Per tale ragione dunque i prof di canto hanno voluto prendere le parti dei loro allievi e della nuova etichetta che, tra i fondatori, vede Giordana Angi e Briga.

Dopo lo sfogo di Giordana Angi su Instagram, anche i professori di Amici 21, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi sono intervenuti non solo in supporto del nuovo progetto e dell’etichetta discografica, ma anche dei loro allievi Alex e Luigi. I due cantanti sono stati travolti dalle critiche di alcuni utenti, così come Giordana e Briga. Una parte del popolo del web pensa infatti che non aver firmato per una casa discografica già conosciuta sarà un problema per il loro futuro artistico.

Sia Alex che Luigi, così come Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, però, non si dicono dello stesso avviso: “Un progetto bellissimo! Solo chi è all’interno può conoscere la passione, la dedizione con cui approcciate al lavoro e l’affetto sincero che provate per i ragazzi! Buona fortuna”, ha scritto la docente di canto.

Dello stesso pensiero di Lorella anche Rudy. Il prof si è detto sereno di sapere che accanto a Luigi e Alex ci saranno delle persone di fiducia a guidarli nel proprio futuro: “Sapere che dopo mesi di scuola i ragazzi continueranno a essere seguiti, rende tutto ancora più concreto e rassicurante per il loro futuro”.

I commenti di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

Chissà se dopo l’intervento di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi cesseranno le critiche!

Novella 2000 © riproduzione riservata.