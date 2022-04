1 Gemma Galgani sul trono

Solo poche ore fa si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, e a sorpresa è accaduto quello che tutti aspettavano ormai da anni. Gemma Galgani è stata infatti annunciata come nuova tronista del dating show di Maria De Filippi! Dopo le ultime frequentazioni andate a male, per la storica Dama è arrivata una nuova opportunità per cercare l’amore, e di certo ne vedremo di belle durante il suo percorso. L’annuncio tuttavia come era prevedibile ha scatenato l’ira di Tina Cipollari, che ha minacciato di lasciare il suo posto da opinionista.

Ma non è tutto. Proprio durante la registrazione sono arrivati i primi corteggiatori che nelle prossime settimane faranno la corte alla Galgani e a sorpresa a scendere è stato uno storico ex Vippone, che ha ammesso di essere rimasto affascinato dalla Dama.

Il pubblico intanto si chiede già se stavolta Gemma Galgani riuscirà finalmente a trovare l’amore e se dopo più 10 anni lascerà Uomini e Donne. Certo, sarebbe tutto molto bello. Peccato che si tratti solo di un…

Buon pesce d’aprile! Gemma non è in alcun modo la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi e continua a sedere nel parterre del Dame del Trono Over. Che un giorno però la Galgani possa davvero avere la possibilità di iniziare un nuovo percorso? Mai dire mai!

