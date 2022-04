Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 31 marzo

Questa sera, giovedì 31 marzo 2022 è andata in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi. L’appuntamento si è aperto con uno scontro tra Carmen Di Pietro e il resto del gruppo. Un altro litigio, poi, è stato quello tra Laura Maddaloni, Roberta Morise e Nicolas Vaporidis. Abbiamo, quindi, assistito all’ingresso di Guendalina ed Edoardo Tavassi. Ma non solo. Abbiamo scoperto che la coppia a essere mandata su Play Sgamada, di conseguenza momentaneamente eliminata, è quella formata da Clemente e Laura.

Successivamente abbiamo assistito a uno scontro molto accesso nel momento in cui Nicolas ha usato il maschile rivolgendosi a Vladimir. Durante una prova, invece, i naufraghi si sono guadagnati il fuoco per tutta la loro permanenza sull’isola. Si è, perciò, parlato del rapporto tra Estefania e Roger. Jovana, poi, tramite una prova salvezza, non ha più dovuto correre il rischio di essere eliminata. Il televoto flash, infine, ha fatto uscire dal gioco Antonio Zequila . Momento molto emozionante per Jeremias, il quale ha avuto l’occasione di parlare con la fidanzata Deborah.

I leader e immuni della puntata sono stati Ilona e Roger dopo che quest’ultimo ha vinto una prova di resistenza. Eccoci, quindi, arrivati alle nomination de L’Isola dei Famosi 2022:

Estefania e Nicolas hanno nominato Lory e Marco

Guendalina ed Edoardo hanno nominato Blind e Roberta

Lory e Marco hanno nominato Blind e Roberta

Carmen e Alessandro hanno nominato Blind e Roberta

Roberta e Blind hanno nominato Lory e Marco

Gustavo e Jeremias hanno nominato Nicolas ed Estefania

In nomination, quindi, a L’Isola dei Famosi 2022 vanno Blind e Roberta, Lory e Marco e, infine, Jeremias e Gustavo (scelti dalla coppia leader). Su Playa Sgamada, intanto viene scelto Clemente come nuovo leader. Per recuperare la puntata intera potete cliccare QUI.

Novella 2000 © riproduzione riservata.