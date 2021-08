Gemma Galgani dopo essersi rifatta il seno

Solo qualche giorno fa, a poche ore dall’inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, è arrivata una notizia su Gemma Galgani che non è passata inosservata. Da tempo le scelte della storica Dama del Trono Over dividono il web e solo lo scorso anno, quando la protagonista del dating show di Maria De Filippi decise di sottoporsi a un lifting facciale, gli utenti criticarono aspramente la sua decisione. Adesso come se non bastasse Gemma, come ha svelato in esclusiva Riccardo Signoretti sul suo settimanale Nuovo Tv, ha deciso di rifarsi il seno e naturalmente la notizia ha subito fatto discutere. Ecco quanto riporta in merito il giornalista:

“GEMMA GALGANI SI È RIFATTA (ANCHE) IL SENO. Clamoroso a “Uomini e donne”. Gemma – la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi – apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca. Una… grande novità che non passa inosservata! La Galgani aveva già fatto discutere per il lifting, che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?”.

Poco fa nel mentre Signoretti sui social ha pubblicato la copertina del nuovo numero della sua rivista, sulla quale appare proprio la prima foto di Gemma Galgani dopo essersi rifatta il seno! La Dama stessa in merito afferma: “Ora ho il décolleté di quando ero ragazza. Ho ceduto alla vanità”. Questo lo scatto che sta già facendo il giro dei social:

Cosa accadrà dunque nel corso della nuova edizione di Uomini e Donne? Gemma riuscirà finalmente a trovare l’uomo della sua vita? Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprirlo.