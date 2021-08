Gravissimo lutto per un'ex concorrente della 14esima edizione del Grande Fratello: ecco cosa è accaduto e le sue parole in merito.

Lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello

Sono passati diversi anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Rebecca De Pasquale. Come è ben noto l’influencer ha partecipato alla 14esima edizione del Grande Fratello, diventando la prima concorrente transgender della storia del reality in Italia. Come in molti sapranno infatti Rebecca nasce come Sabatino, e a soli 16 anni sente la vocazione religiosa, che lo porta a prendere i voti. Diventa così Don Mauro e si chiude nel monastero benedettino di Montecassino, dove rimane fino ai suoi 21 anni. A quel punto decide di dichiarare a tutti la sua omosessualità, iniziando a vivere la vita che aveva sempre sognato, nei panni di Rebecca.

Proprio nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, la De Pasquale ha conquistato il cuore del pubblico per via della sua simpatia e dei suoi modi di fare, e a oggi il suo è uno dei volti più amati del web. Tuttavia queste non sono ore semplici per la De Pasquale. Rebecca infatti, con un post sui social, ha annunciato la morte di sua madre, venuta a mancare per via di un’ulcera allo stomaco, che in poco tempo l’ha portata via. Queste le dichiarazioni dell’ex gieffina:

“Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango. Ma nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole: riguardati non farmi stare col pensiero. Mamma bella guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una brutta ulcera allo stomaco ti ha portata via come fulmine. Perdona i miei capricci. Ti sognerò vero?”.

Noi di Novella2000 e di Novella2000.it ci uniamo al dolore di Rebecca De Pasquale, e inviamo all’ex concorrente del Grande Fratello un fortissimo abbraccio.

Novella 2000 © riproduzione riservata.