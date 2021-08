Nuovo intervento per Gemma Galgani

Una delle protagoniste storiche di Uomini e Donne è senza dubbio Gemma Galgani. Come sappiamo infatti da ben 11 anni la Dama del Trono Over è alla ricerca del vero amore, e numerose sono le volte in cui ha fatto discutere per via delle sue scelte sentimentali. Solo lo scorso anno, come ricorderemo, Gemma aveva deciso di sottoporsi a un lifting e la sua decisione era stata aspramente criticata. Adesso come se non bastasse arriva un’altra notizia che riguarda il celebre volto del dating show di Maria De Filippi che sta già facendo discutere il web.

Come riporta sui social Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, Gemma Galgani ha deciso di rifarsi il seno! A poche ore dalla partenza della nuova edizione di Uomini e Donne così la Dama ha deciso di sottoporsi a un nuovo intervento, e naturalmente la sua scelta sta già dividendo gli utenti sui social. Ecco quanto si legge in merito:

“GEMMA GALGANI SI È RIFATTA (ANCHE) IL SENO. Clamoroso a “Uomini e donne”. Gemma – la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi – apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca. Una… grande novità che non passa inosservata! La Galgani aveva già fatto discutere per il lifting, che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?”.

La scelta di Gemma Galgani di rifarsi il seno non è di certo passata inosservata. Ma cosa accadrà dunque durante la nuova edizione di Uomini e Donne, le cui registrazioni partiranno tra poche ore? Che quest’anno la Dama trovi finalmente l’uomo giusto per lei? Non resta che attendere per scoprirlo.

